12 وصية طبية للحجاج كبار السن.. كيف تؤدي المناسك بأمان وراحة؟

أكدت الدكتورة سلوى السويدي رئيس شعبة الامارات لطب المسنين أهمية الاستعداد الصحي الجيد لكبار السن قبل التوجه إلى الحج، خاصة لمن يعانون أمراضاً مزمنة، مشددة على أن التجهيز الطبي المسبق يسهم في تمكين الحاج من أداء المناسك بأمان وراحة.

وقالت في تصريح خاص لـ"البيان "، إن رحلة الحج تتطلب من كبار السن إجراء فحص طبي شامل قبل السفر، للتأكد من القدرة الصحية والبدنية على أداء المناسك، لاسيما لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، مع ضرورة التأكد من استقرار الحالة الصحية والسيطرة على الأمراض المزمنة.

وقدمت السويدي مجموعة من النصائح والإرشادات المهمة لكبار السن خلال موسم الحج.

فحص طبي

وشددت على ضرورة مراجعة الطبيب المعالج قبل السفر والقيام بفحص طبي شامل للتأكد من اللياقة الصحية، والحصول على التوصيات الطبية المناسبة وفق حالة كل حاج.

الادوية

وأوصت الدكتورة السويدي بضرورة اصطحاب جميع الأدوية التي يستخدمها كبير السن بكمية تكفي طوال فترة الحج، مع الاحتفاظ بنسخة من الوصفات الطبية لتسهيل الحصول على العلاج عند الحاجة.

ترطيب الجسم

وشددت على أهمية شرب المياه بصورة منتظمة لتجنب الجفاف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الحركة أثناء أداء المناسك.

التعرض للشمس

ونصحت رئيس شعبة الامارات لطب المسنين، باستخدام المظلة الشمسية والابتعاد قدر الإمكان عن الوقوف الطويل تحت أشعة الشمس، لتفادي الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

إجراءات وقائية

ودعت إلى حمل قارورة مياه ومعقم شخصي وارتداء الكمامة، خاصة في أماكن الازدحام، لتقليل فرص الإصابة بالعدوى.

الحالة الصحية

وأكدت الدكتورة سلوى على أهمية أن يُطلع كبير السن المسؤول عن حملة الحج على الأدوية التي يستخدمها وأبرز حالاته الصحية، لضمان سرعة التدخل عند الطوارئ.

تجنب الإرهاق والزحام

وشددت على ضرورة تجنب الإجهاد الشديد والازدحام خلال أداء المناسك، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية تقوم على التيسير، إذ أن الله "لا يكلف نفساً إلا وسعها".

وسائل الراحة

وأوضحت أن الجهات المنظمة للحج في المملكة العربية السعودية، توفر العديد من الوسائل المساعدة مثل الكراسي المتحركة والخدمات الصحية التي تضمن راحة الحجاج كبار السن.

مرافق لكبير السن

وأوصت بضرورة وجود مرافق مع الحاج المسن لمساعدته في التنقل وتلبية احتياجاته اليومية، مع أهمية توعية المرافق بالحالة الصحية لكبير السن وكيفية التعامل مع أي أزمة طبية محتملة.

أحذية مريحة

كما نصحت بارتداء حذاء طبي مريح وجوارب مناسبة، خصوصاً لمرضى السكري، لحماية القدمين من الجروح أو الالتهابات.

كرسي قابل للطي

وأشارت إلى أهمية حمل كرسي صغير قابل للطي، ليتمكن الحاج من الجلوس عليه عند الشعور بالتعب أو الإرهاق أثناء التنقل.

بطاقة تعريفية وطبية

واختتمت نصائحها بالتأكيد على ضرورة حمل بطاقة تعريفية تتضمن اسم الحاج واسم حملة الحج، إضافة إلى بطاقة طبية توضح الأمراض التي يعاني منها والأدوية التي يستخدمها، لتسهيل التعامل معه في الحالات الطارئة.