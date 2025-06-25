21 ألف مزرعة مستفيدة من مكافحة آفات النخيل بأبوظبي خلال الربع الأول

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن عدد المزارع المستفيدة من برامج مكافحة آفات النخيل في إمارة أبوظبي بلغ 21054 مزرعة في الربع الأول من العام الجاري، كما أشارت إلى أنها أجرت العديد من الزيارات الإرشادية الإشرافية على هذه المزارع.

وأوضحت الهيئة أنها تطبق استراتيجية متكاملة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في إمارة أبوظبي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الأمن الحيوي في مزارع الإمارة.

وذلك من خلال تطبيق برامج عدة تعنى بشجرة النخيل منها برنامج الإدارة المتكاملة للنخيل والممارسات الجيدة لعمليات ما بعد حصاد التمور، بالإضافة إلى برنامج الإدارة المتكاملة لآفات النخيل للسيطرة على الآفات التي تصيب أشجار النخيل بطرق آمنة بيئياً مع تقليل الضرر الاقتصادي للآفة والمحافظة على النظام البيئي من الاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية.

ولفتت الهيئة إلى أن برنامج الإدارة المتكاملة لآفات النخيل الذي تطبقه في مزارع الإمارة يحقق إنجازات كبيرة في السيطرة على الآفات والحشرات التي تصيب أشجار النخيل، من خلال تطبيق برنامج الصيد المكثف لسوسة النخيل الحمراء والحفارات عن طريق المصائد الفرمونية والضوئية، موضحة أن المصائد تعد واحدة من الوسائل الفعالة في نظام الإدارة المتكاملة للآفات.