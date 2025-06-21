«الزراعة والسلامة الغذائية» توعّي المزارعين لضمان تقليل الفاقد 40 %

نشرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عدداً من الإرشادات عبر قنواتها الرقمية، ضمن إطار التوعية الصيفية التي تقلل من الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة لتعزيز الزراعة الوطنية حسب نوع الزراعة والمحاصيل المزروعة، وأكدت الهيئة على أهمية اتباع أفضل الممارسات التي تساهم في الحفاظ على جودة الثمار وقيمتها التسويقية والحد من تدهورها وتقليل الفاقد منها، كالتعجيل بعمليات الحصاد وعدم ترك الثمار بعد عملية الجني في الحقل لتجنب تعرضها لأشعة وحرارة الشمس العالية، والإسراع في عمليات التبريد المبدئي والفرز والتعبئة ضمن درجة الحرارة الموصى بها، مع ضرورة نقل المحصول خلال عملية التوريد بسيارات مبردة ومجهزة لذلك.

حيث إن اتباع الممارسات الصحيحة في عمليات ما بعد الحصاد ستساهم في خفض الفاقد من الثمار بما يزيد عن 40 %، وتشمل الإرشادات: «التعقيم الشمسي» لتربة الحقول المكشوفة في الفترة الحالية، وكذلك الري المستدام ومراقبة عملية الري لضمان بقاء رطوبة التربة كافية ومتجانسة خلال الصيف، والتأكد من نظافة الماء المستخدم في الري السطحي للمحصول.

وشملت الإرشادات الكفاءة فيما يتعلق بالبيوت المحمية، فقد أعدت الهيئة قائمة بالنصائح يتم توعية أصحاب البيوت المحمية بها بصورة دورية، حيث ينصح بالتأكد من كفاءة أنظمة التبريد والتهوية في البيوت المحمية، ومراعاة تشغيل المراوح بصورة مستمرة لتقليل الضغط داخل البيوت المحمية، مع التأكد من سلامة الهيكل الحديدي والغطاء البلاستيكي وعدم تعرضه للتلف وكذلك تقليل الآفات.

فقد نوهت الهيئة إلى أهمية مراقبة الأشجار والمحاصيل وذلك من خلال استخدام مصائد الحشرات بأنواعها المختلفة، كالمصائد الفرمونية والضوئية واللاصقة، حيث تكمن أهمية تلك المصائد في معرفة مواعيد ظهورها وبداية الإصابة وتوقيت عمليات المكافحة مع ضرورة مكافحة الآفات الحشرية.