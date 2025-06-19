مواطن يبتكر تركيبات أعلاف متطورة بإدخال عناصر غذائية فريدة

حصل المواطن سلطان محمد غدير المزروعي على المركز الأول في فئة الابتكار الزراعي النباتي والإنتاج الحيواني بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، وذلك في دورتها الأخيرة التي أقيمت تحت شعار «مزارع ومربٍّ مبتكر برؤية مستدامة»، بعد تقديمه ابتكاراً متميزاً مثل تركيبات السيلينيوم وسعف النخيل، والتصنيع المحلي، وحصوله أيضاً على الأثر المجتمعي من خلال دعم المربين بأسعار تنافسية.

وأشاد المزروعي بدعم القيادة الرشيدة اللامحدود للقطاع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، مشيراً إلى أنه قدم ابتكاراً في تركيبات الأعلاف من خلال إدخال عناصر غذائية فريدة مثل النحاس وهو نادر في المراعي الطبيعية، وفيتامين E وعنصر السيلينيوم كمضادات أكسدة تعزز صحة الحيوانات، وخاصة الأغنام، ما يقلل معدلات الأمراض ويزيد الإنتاجية، واستخدام أبحاث علمية متقدمة بالتعاون مع استشاريين متخصصين لتحقيق توازن غذائي دقيق، ومواد أولية مستدامة، وتجارب ناجحة لدمج سعف النخيل والداماس في التركيبات، ما يخفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30 % مع الحفاظ على الجودة.