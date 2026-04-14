«الاتحاد للماء والكهرباء»: 1900 جولة تفتيشية في السلامة التشغيلية 2025

أكد المهندس عبدالله الخميري، الرئيس التنفيذي للعمليات، قائد إدارة الأزمات في شركة الاتحاد للماء والكهرباء أن الشركة تنفذ جولات تفتيشية دورية ومفاجئة على مواقع العمل في إطار رقابي منظم يهدف إلى التحقق من الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وذلك بمشاركة فرق الصحة والسلامة والإدارات التشغيلية المعنية لافتاً إلى أن الشركة نفذت خلال 2025، أكثر من 1900 جولة تفتيشية في مجالات السلامة التشغيلية وسلامة العمليات، ضمن برنامج تفتيش يغطي مختلف المواقع، مع تركيز خاص على المواقع ذات المخاطر الأعلى، بما يسهم في تعزيز الامتثال ورفع كفاءة الأداء في مجال السلامة.

ضوابط

وفي ما بتعلق بالإجراءات والضوابط التي حددتها شركة الاتحاد للماء والكهرباء للاستشاريين والمقاولين بشأن سلامة مواقع العمل والعاملين فيها، أوضح المهندس عبدالله الخميري أن «الاتحاد للماء والكهرباء» تولي سلامة مواقع العمل والعاملين فيها أولوية قصوى، وتُلزم جميع الاستشاريين والمقاولين بالامتثال للسياسات والإجراءات المعتمدة في هذا المجال.

ويشمل ذلك، على وجه الخصوص: تطبيق نظام تصاريح العمل للأعمال عالية الخطورة وفق ضوابط واضحة ومعتمدة، والالتزام بقواعد ومتطلبات السلامة الأساسية، إضافة إلى توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة بحسب طبيعة العمل، وإجراء تقييمات المخاطر قبل بدء الأعمال ومراجعتها وتحديثها عند الحاجة. كذلك تدريب وتأهيل العاملين بشكل مستمر على متطلبات الصحة والسلامة، ورفع التقارير الدورية والإبلاغ عن الحوادث والملاحظات وتحليلها لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع تكرارها.

إجراءات

وقال في حال رصد أي مخالفة تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة بشكل فوري بما يتناسب مع طبيعة المخالفة ودرجة خطورتها، وتشمل:

إيقاف العمل فوراً في الحالات الحرجة التي تشكل خطراً على سلامة العاملين، وتصحيح الوضع بشكل فوري أو خلال مدة زمنية محددة بحسب طبيعة المخالفة، كما يتم توثيق المخالفة ومتابعة إغلاقها من قبل الجهة المعنية، واتخاذ إجراءات تصحيحية ووقائية لمنع تكرارها. كذلك تطبيق الإجراءات التعاقدية أو الجزائية عند الحاجة بحق المقاولين غير الملتزمين.

وقال تؤكد الشركة أن السلامة مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بها يمثل عنصراً أساسياً في جميع مواقع العمل، بما يدعم حماية العاملين، ويرسخ ثقافة الوقاية، ويعزز ويسهم في استدامة الأداء التشغيلي.