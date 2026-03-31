99 % من معاملات بلدية أبوظبي أُنجزت بالوقت المحدد خلال 2025

واصلت بلدية مدينة أبوظبي جهودها في تطوير منظومة الخدمات الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب تعزيز مستويات رضا المتعاملين عبر قنوات تقديم متنوعة وفعالة، في إطار توجهات التحول الرقمي التي تنتهجها الإمارة.

وأظهرت مؤشرات الأداء تحقيق البلدية نتائج لافتة في هذا المجال خلال العام الماضي 2025، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة ضمن الوقت المحدد 441 ألفاً و107 معاملات، ما يعكس التزاماً عالياً بمعايير جودة الخدمة وسرعة الإنجاز.

كما وصل إجمالي المعاملات المنجزة عبر القنوات الرقمية إلى 442 ألفاً و649 معاملة، مقابل 3539 معاملة فقط عبر القنوات التقليدية، في دلالة واضحة على التحول المتسارع نحو الخدمات الذكية.

وسجلت نسبة الالتزام بإنجاز المعاملات ضمن الوقت المحدد 99 %، فيما بلغت نسبة المعاملات المنجزة عبر القنوات الرقمية 99 % من إجمالي المعاملات، الأمر الذي يعكس نجاح استراتيجية البلدية في تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية وتبسيط الإجراءات.

وفيما يتعلق برضا المتعاملين، فقد حققت البلدية نسبة رضا بلغت 93.56 %، وهو ما يؤكد فاعلية الخدمات المقدمة وقدرتها على تلبية تطلعات الجمهور وتحسين تجربتهم بشكل مستمر.

وفي سياق متصل، تعمل دائرة البلديات والنقل على توسيع نطاق خدماتها عبر «المنصة الذكية»، والتي وصلت إلى نحو 131 خدمة إلكترونية توفر باقة متكاملة من الخدمات الرقمية، ما يسهم في تسهيل رحلة المتعامل وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.