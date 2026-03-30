92 جائزة لبلدية أبوظبي خلال 2025 في التميز المؤسسي والابتكار

واصلت بلدية مدينة أبوظبي خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها كإحدى الجهات الرائدة في العمل البلدي، محققة إنجازات نوعية تعكس مسيرة حافلة بالتميز المؤسسي والابتكار، وذلك من خلال حصولها على 92 جائزة محلية وإقليمية وعالمية.

وتوزعت هذه الجوائز على مجالات متعددة، حيث حصلت 52 حديقة تابعة للبلدية على «جائزة العلم الأخضر الدولية»، تقديراً لالتزامها بأعلى معايير الاستدامة البيئية وجودة المرافق العامة، فيما فازت 5 شواطئ بـ«جائزة العلم الأزرق الدولية» التي تُمنح للشواطئ التي تستوفي معايير صارمة في السلامة البيئية وجودة المياه والخدمات.

كما نالت البلدية 11 جائزة ضمن فئات «مجلس هارفارد العالمية للأعمال»، إلى جانب جوائز متخصصة شملت الحكومة والأداء، وإدارة المخاطر والامتثال، وريادة الأعمال المستدامة، والتميز والإبداع الهندسي، إضافة إلى جائزة تحدي التعليم الرقمي – طموح، ما يعكس تنوع مجالات التميز التي حققتها البلدية. وفي مجال تنمية الموارد البشرية، فازت البلدية بجائزتين ضمن جوائز الموارد البشرية الحكومية وتمكين الشباب لدول مجلس التعاون الخليجي.

على صعيد الاهتمام بفئة أصحاب الهمم، حصدت البلدية على 16 جائزة من الاتحاد العالمي للمعاقين، في إنجاز يعكس التزامها بتوفير بيئة شاملة تراعي احتياجات الجميع وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص.

وواصلت بلدية مدينة أبوظبي خلال عام 2025 المحافظة على نحو 20 شهادة اعتماد دولية (ISO) في مختلف الأنظمة الإدارية والتشغيلية والمؤسسية، في خطوة تعكس نضج منظومتها المؤسسية واستمرارية التزامها بأفضل الممارسات العالمية.