38 حملة ضبط للحيوانات السائبة بأبوظبي خلال 2025

موفق محمد

أبوظبي

نفذت بلدية مدينة أبوظبي 38 حملة ضبط للحيوانات السائبة خلال العام الماضي 2025، بهدف الحد من انتشار الحيوانات الضالة في الأماكن العامة، وتقليل المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة بها.

وأسهمت هذه الحملات عن ضبط وتعقيم 1534 حيواناً، الأمر الذي أسهم في تعزيز مستوى السلامة العامة، وتحسين جودة الحياة في الأنحاء، والمرافق العامة، إلى جانب الحد من الشكاوى المتعلقة بالحيوانات الضالة، بما يدعم بيئة حضرية آمنة ومنظمة.

وبحسب الأرقام الإحصائية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل، فقد نجحت حملات الفرق التابعة لبلدية مدينة أبوظبي عن ضبط وتعقيم 734 كلباً و800 قطة تم إرسالها إلى مراكز بيطرية متخصصة لتقديم الرعاية لها.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي حرصها الدائم على تنفيذ برامج عمل مجدولة، وخطط شهرية تشمل جميع مناطق الإمارة، للتعامل مع الحيوانات السائبة، موضحة أن المراكز البيطرية التابعة لها تضم فرقاً مؤهلة، ونخبة من الأطباء والفنيين المختصين في مجال الرصد والتعامل مع الحيوانات السائبة، لضمان سلامة الحيوانات خلال عملية رصدها وحجزها في أقفاص خاصة، وعدم إلحاق الضرر بها أثناء نقلها إلى المستشفى، لفحصها وتقديم الرعاية المناسبة لها.

وحذرت السكان من محاولة إمساك الحيوانات السائبة بأنفسهم، تجنباً لاحتمالية تعرضهم للخطر، ودعت كل أفراد المجتمع إلى التواصل معها للإبلاغ عن وجود الحيوانات السائبة، مشيرة إلى حرص البلدية على التعامل مع البلاغات واستجابتها لها.