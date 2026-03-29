«بلدية أبوظبي» توسع أسطول مركبات التفتيش إلى 27 مركبة

وسّعت بلدية مدينة أبوظبي خلال عام 2025، أسطول مركبات التفتيش الذكية، ضمن نظام التفتيش الموحد، ليصل إلى 27 مركبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومزودة بكاميرات وأنظمة رصد، وتحليل آلي للمشوهات، ومرتبطة بمنصات (GIS وSmart Hub وUIS).

وأسهمت المركبات في تعزيز الرصد الآلي في المواقع عالية الخطورة، والظروف التشغيلية الصعبة، وتقليل الاعتماد على الجولات اليدوية، خاصة أنها تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والأتمتة لتحسين فاعلية ودقة عمليات الرصد والاستجابة الطارئة، ما يؤدي إلى تقليل التكاليف، وتحسين كفاءة العمليات.

وأسفر التوسع في المنظومة عن ارتفاع عدد المشوهات المرصودة عبر مركبات الذكاء الاصطناعي، من 3632 حالة في عام 2024، إلى 18 ألفاً و851 حالة بنهاية العام الماضي 2025، بنسبة زيادة بلغت 419 %.

وبحسب بلدية أبوظبي، فإن مركبات التفتيش الذكية، تتولى مهام تنفيذ عمليات تفتيشية من دون تدخل بشري، حيث تقوم بعمليات الرصد والتحليل الذكي والاستشعار المتقدم لمشوهات المظهر العام، لضمان توفير معلومات دقيقة وفورية، وبما يعزّز إمكانات اتخاذ القرار والاستجابة بفعالية.

ونوهت البلدية بأن توفير مركبات التفتيش الذكية أسهمت في رصد المشوهات للأصول الواقعة في الأماكن العامة، حيث يمكن لهذه المركبات استخدام أنظمة الرصد المتقدمة، مثل الكاميرات عالية الدقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المشوهات، وتحويلها للجهات ذات العلاقة مع تحديد مواقعها.