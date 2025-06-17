وفق تقرير للمجلس الوطني الاتحادي.. إنجازات «وقفية» بارزة لـ«الشؤون الإسلامية» 2024

243 ألفاً أخرجوا زكاتهم عبر الهيئة و41 ألفاً استفادوا منها

حققت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في عام 2024، سلسلة إنجازات ومبادرات عززت من مكانتها الريادية وخاصة في المجال الوقفي، تميزت بتنفيذ العديد من المشاريع التحولية والمتفردة التي ساهمت في تطوير منظومة خدماتها المقدمة للمستفيدين أو المزكين.

ونجحت الهيئة في زيادة نسب إيرادات الودائع الاستثمارية الوقفية، وزيادة الأصول الوقفية ورفع نسب إيرادات المحافظ العقارية، فضلاً عن إطلاقها عدداً من مشاريع الذكاء الاصطناعي التي تم دمجها في مجالات الزكاة، وذلك وفق تقرير أعدته الهيئة ونشره المجلس الوطني الاتحادي.

وكشف التقرير أن الهيئة اعتمدت مشروعاً ضمن تصفير «البيروقراطية» بالتعاون مع وزارة العدل خاصاً بإشهار الوقف، يختصر المدة الزمنية لتقديم الخدمة من 30 يوماً إلى يومين فقط، وذلك في إطار تعاون الهيئة مع المؤسسات الوطنية لتوحيد الإجراءات وتسهيل عمليات الوقف.

وتطرق التقرير إلى وجود العديد من المشاريع التطويرية ضمن أجندة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وسياساتها في قطاع الوقف.

إيرادات

ووفقاً للتقرير فقد نمت الإيرادات الوقفية، إذ حققت محفظة العقارات الوقفية زيادة في الإشغال بلغت 20% في عام 2024 بالمقارنة مع عام 2023، محققة زيادة في الإيرادات بنسبة 58%.

وبلغ إجمالي عدد الوحدات الوقفية التي تشرف عليها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة 1399 وحدة، ووصل عدد المزكين الذين أخرجوا زكاتهم عبر الهيئة إلى 243 ألفاً، وعدد المستفيدين من إيرادات الزكاة إلى 41 ألف شخص، وارتفعت نسبة إيرادات الودائع الاستثمارية بنسبة 7% خلال العام الماضي 2024، وزيادة الأصول الوقفية بنسبة 10%.

ووصلت نسبة رضا الموظفين إلى 91% بنهاية العام الماضي 2024، في الوقت الذي ساهمت الأوقاف في تحقيق نسبة تحسن في المعيشة للمستفيدين بلغت 91.6%.

تكنولوجيا

وشهد العام الماضي تعزيز الهيئة إجراءاتها بالتحول الرقمي في مجال الوقف، وزيادة نسبة الأتمتة في عمليات الوقف، مع دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع الوقف، وهو الأمر الذي أدى إلى وصول نسبة أتمتة الوقف إلى 90%، ونسبة أتمتة العمليات المالية الوقفية إلى نسبة 95%، وإنشاء منصة رقمية موحدة للتبرعات الوقفية وفقاً لمصارفها، بجانب إطلاق مشاريع الذكاء الاصطناعي التي تم دمجها في مجال الزكاة.