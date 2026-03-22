1267 حملة تفتيشية لمراكز التجميل و132 للمسابح العامة في أبوظبي

أجرت بلدية مدينة أبوظبي 1267 زيارة توعية تفتيشية بشأن الالتزام بالاشتراطات الصحية في مراكز التجميل والعناية الرجالية والنسائية داخل وخارج جزيرة أبوظبي، تعزيزاً للوعي لدى أصحاب هذه المنشآت والعاملين فيها بأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالنظافة العامة.

وأشارت البلدية إلى أن الحملة تأتي ضمن خططها المقررة لعيد الفطر والذي يشهد تزايداً وإقبالاً كبيرين من كل فئات المجتمع على تلك المراكز، مؤكدة في الوقت نفسه، أن حماية صحة المجتمع وترسيخ ثقافة الصحة العامة تأتي ضمن أولوياتها.

وشملت حملات البلدية لعيد الفطر المبارك، تنفيذ 132 زيارة تفتيشية وتوعية على مواقع المسابح العامة في الإمارة، خصوصاً في ظل حرص العديد من الأسر على استخدام تلك المرافق.

وخلال تلك الزيارات قامت فرق البلدية، بتنفيذ زيارات تفتيشية مكثفة يومياً على مواقع المسابح ومراكز التجميل والعناية، للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الواجب توافرها، وتوعية العاملين فيها بأهمية الالتزام بالنظافة العامة وبالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في هذه المنشآت، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وحرص مفتشو البلدية على التأكد من صلاحية المواد المستخدمة في الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور، وتوفير أجهزة التعقيم للأدوات والتأكد من فاعليتها وجودتها في عملية التعقيم، وتوعية العاملين في هذه المنشآت بمخاطر استخدام الأدوات من دون تعقيم، مثل أدوات تقليم الأظافر وقص الشعر وغيرها من الأدوات، كما شهدت الحملات تحرير عدد من الإنذارات لبعض المخالفين.

وشددت فرق التفتيش على أصحاب هذه المنشآت بضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية للعاملين فيها، من حيث غسل وتنظيف وتعقيم الأيدي قبل وبعد تقديم الخدمات إلى الزبائن، وارتداء القفازات أثناء تقديم الخدمات.