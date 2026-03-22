بلدية أبوظبي تجمع 447.7 طناً من التراكمات والنفايات خلال 2025

نفذت بلدية مدينة أبوظبي خلال عام 2025 سلسلة من حملات التنظيف الشاملة والعميقة على مستوى الإمارة، أسفرت عن جمع ما يقارب 447 ألفاً و767 كيلوغراماً من النفايات، في مؤشر واضح على حجم العمل المنجز، وفاعلية الخطط التشغيلية التي تم اعتمادها لتحقيق أعلى مستويات النظافة.

وتركزت هذه الحملات على إزالة التراكمات والنفايات، وتحسين المشهد العام، ورفع مستوى النظافة في مختلف المناطق السكنية والصناعية، من خلال تكثيف العمل الميداني واستخدام معدات حديثة ومواد تنظيف صديقة للبيئة، بما يضمن تحقيق نتائج فعالة ومستدامة.

وتأتي هذه المبادرات ضمن رؤية البلدية الرامية إلى توفير بيئة حضرية نظيفة وآمنة تسهم في رفاه السكان وتعزز جاذبية الإمارة، في خطوة تعكس التزامها الراسخ بمعايير الاستدامة البيئية وأفضل الممارسات العالمية في إدارة المدن.

وأكدت البلدية أن أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج رائد في النظافة والجمال الحضري، عبر تنفيذ برامج تنظيف عميق تغطي جميع المناطق، بمعدل يتراوح بين مرتين إلى ثلاث مرات سنوياً، باستخدام أحدث التقنيات والممارسات البيئية المتقدمة.

وشملت الحملات 14 منطقة حيوية في مدينة أبوظبي، من بينها مدينة شخبوط، ومدينة خليفة، ومدينة محمد بن زايد، والباهية، وربدان، والسمحة، والشامخة، والشهامة، والشوامخ، ومصفح، وخليفة الصناعية، وبني ياس، والوثبة، والنهضة، حيث تم تنفيذ عمليات تنظيف مكثفة أسهمت في تحسين المظهر العام ورفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة للسكان.

وشهدت هذه الحملات مشاركة واسعة من الكوادر البشرية، إذ شارك فيها 3596 عامل نظافة، مدعومين بـ71 معدة متخصصة و70 صهريج مياه، إلى جانب 133 مكنسة آلية، ما يعكس حجم الجهود المبذولة والتنسيق العالي بين فرق العمل لضمان تغطية شاملة وفعالة لكافة المناطق المستهدفة.

تجميل حضري

وفي سياق متصل، واصلت البلدية جهودها في مجال التجميل الحضري خلال العام ذاته، حيث نفذت أعمال صيانة واسعة للأصول الطبيعية، شملت العناية بـ644 ألفاً و437 شجرة، و85 ألفاً و565 نخلة، إضافة إلى 4685 شجرة من الغاف، و1997 شجرة مزهرة، و33 شجرة مثمرة.

وتعكس هذه الأرقام حجم الاهتمام الذي توليه بلدية مدينة أبوظبي للحفاظ على الغطاء النباتي وتعزيزه، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحسين جودة البيئة الحضرية، والحد من الآثار البيئية، إلى جانب إضفاء طابع جمالي يعزز من جاذبية المدينة.