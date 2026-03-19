الاستقرار السكني ركيزة محورية في استراتيجية التنمية الشاملة لأبوظبي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يحظى قطاع الإسكان في إمارة أبوظبي برعاية كبيرة لتعزيز الاستقرار الأسري ورفاه المواطنين.

وتحرص حكومة أبوظبي على ترسيخ الاستقرار السكني للأسرة المواطنة، عبر توفير سبل العيش الكريم، وتقديم خدمات إسكانية متكاملة، وتطوير مجتمعات مترابطة ومستدامة، بما يعزز جودة الحياة.

كما تعكس توجيهات القيادة الرشيدة الالتزام بجعل المواطن محور عملية التنمية، والاهتمام المستمر بشؤونه، وتوفير أفضل مقومات الحياة الكريمة.

ويشكّل ملف الاستقرار السكني إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية التنمية الشاملة لإمارة أبوظبي.

حيث تولي القيادة الرشيدة أولوية قصوى لتأمين حياة كريمة ومستقرة للمواطنين، انطلاقاً من دور الأسرة نواة للمجتمع، وركيزة رئيسية في مسيرة التنمية المستدامة، وبما يعزز الترابط المجتمعي ويؤسس لمستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

ويترجم هذا النهج اعتماد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت 4.21 مليارات درهم، استفاد منها 2.652 مواطناً ومواطنة على مستوى الإمارة.

وبهذه الحزمة يرتفع مجموع المنافع السكنية المقدمة للمواطنين منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان إلى أكثر من 132 ألف منفعة سكنية، بقيمة إجمالية تجاوزت 181 مليار درهم.

وتواصل هيئة أبوظبي للإسكان تنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الرامية إلى تطوير منظومة إسكان عصرية ومستدامة، من خلال ربط برامج القروض السكنية بمشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية، بما يسهم في بناء مجتمعات سكنية متكاملة في مختلف مناطق الإمارة، ويوفر بيئة آمنة ومستقرة ومحفزة على العمل والإنتاج، ويضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع.

وفي هذا السياق، تم الإعلان في سبتمبر الماضي عن اتفاقيات لتطوير 13 مجتمعاً سكنياً جديداً في إمارة أبوظبي، لتوفير أكثر من 40 ألف مسكن وأرض سكنية للمواطنين، بتكلفة إجمالية تصل إلى 106 مليارات درهم.

وشملت الاتفاقيات بناء 25.244 وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة 94 مليار درهم، إلى جانب تطوير نحو 14.876 أرضاً سكنية بتكلفة تصل إلى 12 مليار درهم.

وتعمل الهيئة حالياً على إنجاز نحو 45 ألف مسكن وأرض سكنية، من المتوقع الانتهاء من تنفيذها بحلول عام 2029، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى استدامة الرفاه الاجتماعي، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ دعائم الاستقرار الأسري والمجتمعي في إمارة أبوظبي.

وتواصل حكومة أبوظبي، بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، جهودها في توفير مساكن ذات جودة عالية، بما يعزز استقرار المواطنين، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة، ويواكب الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في بناء مجتمع ينعم بالرخاء والازدهار.