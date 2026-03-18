8.2 ملايين درهم المساهمات المجتمعية لبلدية أبوظبي خلال 2025

كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن مؤشرات أداء لافتة في مجال التفاعل المجتمعي خلال «عام المجتمع 2025»، عكست حجم المشاركة المجتمعية المتنامية في إمارة أبوظبي، ودور الشراكات الاستراتيجية في تحقيق أثر ملموس يعزز جودة الحياة ويدعم الاستدامة في الإمارة.

وأظهرت البيانات توفير البلدية خلال العام الماضي، 171 فرصة تطوعية، شارك فيها 4127 متطوعاً من مختلف الجنسيات، عملت على تقديم خدمات تطوعية،.

ووصل إجمالي قيمة المساهمات المجتمعية في عام 2025 إلى نحو 8 ملايين و212 ألفاً و829 درهماً وعدد مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تم تنفيذها إلى 255 مبادرة تم تنفيذها، بمشاركة 151 شريكاً من مختلف الجهات.

وأما على مستوى الحملات التوعوية، فقد أقرت بلدية مدينة أبوظبي حزمة متكاملة من الحملات ضمن مبادرة «دارنا مسؤوليتنا»، التي شملت 71 مبادرة، من بينها 19 حملة ضمن «مرافقنا مستدامة» للتوعية بأهمية الاستخدام الأمثل للمرافق والأصول العامة، و18 حملة ضمن «جمالها أولويتنا» لرفع مستوى المشاركة المجتمعية، و17 حملة ضمن «مبانينا آمنة» للحد من الإزعاج الناتج عن الأعمال الإنشائية والطرق، إضافة إلى 17 حملة ضمن «فرجاننا عنواننا» لنشر الوعي بممارسات الإدارة المستدامة لمظهر المدينة.

وفي جانب الفعاليات التي شهدها العام الماضي 2025، فقد نفذت بلدية مدينة أبوظبي، ما مجموعه 269 فعالية متنوعة توزعت على مختلف مناطق المدينة، نجحت في استقطاب أكثر من 348 ألف زائر.

إضافة إلى إطلاق 279 حملة توعوية، ما يعكس تنوع البرامج المقدمة وقدرتها على الوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع.