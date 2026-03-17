بلدية أبوظبي ترفع كفاءة البنية التحتية بحزمة متكاملة من عمليات التطوير والاستبدال

أظهرت مؤشرات الأداء الصادرة عن بلدية مدينة أبوظبي خلال عام 2025 حجم الجهود التي بُذلت في صيانة البنية التحتية ورفع كفاءتها، بما يضمن سلامة الطرق واستدامة المرافق العامة،.

وتعزيز جودة الحياة في مختلف مناطق الإمارة، عبر تنفيذ حزمة واسعة من أعمال الصيانة والتطوير التي شملت الطرق وشبكات الإنارة وتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تكثيف جهود الرقابة الميدانية، وتعزيز قنوات التواصل مع المجتمع.

وفي إطار الحفاظ على كفاءة شبكة الطرق وسلامة مستخدميها، نفذت البلدية أعمال صيانة شملت 83 جسراً ونفقاً مخصصة للمركبات والمشاة.

كما تضمنت الأعمال تنفيذ صيانة للبلاط على مساحة 33 ألفاً و921 متراً مربعاً، إضافة إلى أعمال صيانة للأسفلت بلغت مساحتها مليوناً و3 آلاف و68 متراً مربعاً، إلى جانب صيانة 10 آلاف و281 متراً من الحواجز المرورية.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطط البلدية المستمرة للحفاظ على جاهزية البنية التحتية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتوفير بيئة حضرية متطورة تلبي احتياجات السكان والزوار.

وفي مجال صيانة شبكات الإنارة، نفذت البلدية عدداً من الأعمال الفنية لضمان استمرارية وكفاءة منظومة الإضاءة في الطرق والمرافق العامة، تضمنت الأعمال صيانة 3155 كشاف إنارة، وصيانة 2049 كابلاً كهربائياً، إضافة إلى تنفيذ 5515 عملية استبدال لأعمدة الإنارة.

كما تضمنت الجهود صيانة 6380 لوحة تحكم خاصة بأنظمة الإضاءة، إلى جانب صيانة 50 ألفاً و78 عمود إنارة، في إطار برنامج متكامل يهدف إلى رفع كفاءة منظومة الإضاءة العامة وتحقيق مستويات أعلى من السلامة والأمان في الطرق والمساحات العامة.

شبكات تصريف الأمطار

وفيما يتعلق بصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار، نفذت بلدية مدينة أبوظبي مجموعة من الأعمال الوقائية والفنية لضمان جاهزية الشبكات وكفاءتها خلال فترات الأمطار، إذ شملت هذه الأعمال صيانة 99 محطة لتصريف مياه الأمطار، وتنفيذ 65 عملية صيانة للمصبات والأحواض البحرية.

إضافة إلى صيانة 269 ألفاً و481 غرفة تفتيش ضمن شبكة الصرف، إلى جانب صيانة 6459 خطاً من خطوط تصريف مياه الأمطار.

«نور أبوظبي»

وفي سياق تبني الحلول الذكية والمستدامة، واصلت بلدية مدينة أبوظبي ريادتها في مجال الإضاءة الموفرة للطاقة والإدارة المستدامة للأصول، انسجاماً مع توجهات حكومة أبوظبي نحو تطوير البنية التحتية الحضرية باستخدام أحدث التقنيات.

وفي هذا الإطار، نفذت البلدية المرحلة الثانية من مشروع «نور أبوظبي» للتحول إلى أنظمة الإضاءة الذكية بتقنية LED، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير منظومة الإضاءة العامة ورفع كفاءة شبكة الطرق والمرافق. وشملت المرحلة الثانية خلال عام 2025 تنفيذ أعمال استبدال وتحديث منظومة الإضاءة على شبكة واسعة من الطرق.

حيث تمت تغطية أكثر من 5200 كيلومتر من الطرق السريعة والشوارع داخل المدن، مع وصول التغطية الإجمالية إلى ما يزيد على 7 آلاف كيلومتر ضمن المناطق الحضرية وشبه الحضرية.