14 مليون زهرة جديدة في أبوظبي خلال 2025

قامت دائرة البلديات والنقل بأبوظبي خلال عام 2025 بتجميل شوارع الإمارة بزراعة أكثر من 14 مليون زهرة موسمية صيفية وشتوية، مسجلة نمواً ملحوظاً بنسبة 8 % مقارنة بعام 2024، بإضافة نحو مليون و38 ألفاً و858 زهرة موسمية جديدة على جوانب الكثير من الطرق، وفي الجزر الوسطية والمحاور الحيوية، والدوارات والجسور، ومسارات المشاة، والمناطق العامة.

وأوضحت البلدية أن المشهد الحضاري لمدينة أبوظبي شهد نقلة نوعية عام 2025 في التجميل الطبيعي، من خلال تنفيذ خريطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى الارتقاء بالهوية البصرية للإمارة، وتعزيز جاذبيتها الحضرية، تعتمد على توزيع نباتي ممنهج وتوظيف مدروس للألوان المتناسقة.

حدائق

وواصلت بلدية مدينة أبوظبي جهودها في تحسين الحدائق العامة من خلال تنفيذ أعمال تأهيل شاملة في 12 حديقة بكل من مدينة الشامخة ومدينة شخبوط، شملت تطوير المظهر العام، وتعزيز عناصر الأمن والسلامة واستبدال اللوحات الإرشادية بما يضمن بيئة آمنة وجاذبة تلبي احتياجات المجتمع.

كما شملت عملية إعادة التأهيل للحدائق إضافة 16 موقفاً لأصحاب الهمم، واستبدال وتوحيد البلاط بمساحة إجمالية بلغت 6548 متراً مربعاً، وترميم ووضع الكريستون لمساحة بلغت 3150 متراً مربعاً.

وتحولت 5 حدائق في مدينة الفلاح إلى مساحات حضرية أكثر جمالاً وجاهزية، بعد تنفيذ أعمال تأهيل ركزت على تحسين الأرضيات، وتنظيم مسارات المشاة وتعزيز عناصر السلامة بما يوفر بيئة مستدامة تدعم راحة الزوار وتشجع على التفاعل المجتمعي، تضمنت استبدال وتوحيد 4674 متراً مربعاً، وترميم ووضع الكريستون لمساحة 882 متراً مربعاً، وتخطيط الطرق والممرات عبور المشاة لمساحة 227 متراً مربعاً بجانب إضافة 20 موقف سيارات.

كما شهد العام الماضي أعمال تطوير نوعية في حديقة الباهية ركزت على تعزيز المرافق الترفيهية والمساحات الخضراء، وإضافة بيئة لعبة آمنة ومتنوعة للأطفال، إلى جانب مرافق رياضية وخدمية، ما أسهم في رفع كفاءة الحديقة وتحويلها إلى وجهة عائلية متكاملة.

كما أطلقت البلدية خلال العام الماضي مبادرة لتوفير مناطق ألعاب مائية ونوافير تفاعلية في 7 حدائق عامة موزعة داخل الأحياء السكنية، لتكون وجهات مفتوحة وآمنة للأطفال والعائلات خلال أشهر الصيف.

وشهدت الجزيرة الوسطية في شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ راشد بن سعيد أعمال تجميل شاملة تعكس اهتمام البلدية بتطوير المشهد الحضري على الطرق الرئيسية، من خلال تعزيز المساحات الخضراء، وزراعة الأشجار والنباتات المتنوعة، وتنفيذ تلال رملية مدروسة تسهم في تحسين جودة الهواء وتقليل آثار الحركة المرورية.