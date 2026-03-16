مبادرة بيئية لتحويل الزيوت المستعملة إلى طاقة مستدامة

أطلقت جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية مبادرة «بيو زيت»، إحدى مبادراتها البيئية النوعية الهادفة إلى جمع الزيوت المستعملة وإعادة تدويرها وتحويلها إلى طاقة مستدامة، وذلك في إطار دعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الاستدامة البيئية والحياد المناخي وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري. تأتي المبادرة استجابة للتحديات البيئية الناتجة عن التخلص غير السليم من الزيوت المستعملة، التي تُعد من أبرز مسببات تلوث المياه وانسداد شبكات الصرف الصحي، حيث تسعى الجمعية إلى تحويل هذه المخلفات من عبء بيئي إلى مورد مستدام يسهم في إنتاج الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وتهدف مبادرة «بيو زيت» إلى إشراك أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة في تبني ممارسات بيئية مسؤولة، من خلال توفير نقاط تجميع مخصصة للزيوت المستعملة، وتنفيذ برامج توعوية ومبادرات تطوعية تعزز السلوك البيئي الإيجابي، بما ينسجم مع ترسيخ ثقافة الاستدامة نهجاً مجتمعياً شاملاً.

وأكد الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية، أن المبادرة تمثل خطوة عملية نحو تحويل الممارسات اليومية البسيطة إلى أثر بيئي مستدام، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل على تطوير حلول مجتمعية مبتكرة تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضاف: «إن مبادرة «بيو زيت» تجسد رؤية جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية في تحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية مستدامة، حيث نسعى إلى تمكين المجتمع من المساهمة المباشرة في حماية البيئة عبر إعادة تدوير الزيوت المستعملة وتحويلها إلى طاقة نظيفة، بما يدعم مستهدفات دولة الإمارات في الاستدامة والحياد المناخي ويعزز مسؤوليتنا المشتركة تجاه الأجيال القادمة»، موضحاً أن المبادرة ستعمل على بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، بما يسهم في توسيع نطاق جمع الزيوت المستعملة وتعظيم أثرها البيئي والاقتصادي، إلى جانب قياس الأثر وإصدار تقارير استدامة توثق حجم الانبعاثات التي تم الحد منها، وكميات النفايات التي تم تحويلها إلى موارد نافعة.