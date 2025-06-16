«الشؤون الإسلامية» تقدم 221 مليون درهم ضمن 20 مشروعاً زكوياً في 2024

كشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عن تقديمها خلال العام الماضي، نحو 221 مليون درهم، استفاد منها نحو 11 ألفاً و525 حالة، ضمن 20 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية للزكاة.

وبين تقرير سياسة الهيئة في قطاع الزكاة والمعني بأداء وأثر مصروفات الزكاة خلال عام 2024، تقديم الهيئة 40.4 مليون درهم لـ1856 حالة لضعاف الدخل، و25.5 مليون درهم استفادت منها 1149 حالة من المطلقات، كما قدمت الهيئة 13.3 مليون درهم لدعم 675 حالة ضمن مشروع «العاطلون عن العمل».

وبحسب التقرير الذي قدمته الهيئة للمجلس الوطني الاتحادي، فقد اشتملت مصروفات الزكاة، على تسلّم 633 حالة من كبار المقيمين مبالغ مالية وصل إجمالها إلى 13.4 مليون درهم، في الوقت الذي قدمت فيه الهيئة 10.6 ملايين درهم لدعم 498 حالة من طلبة العلم (الجامعات)، فضلاً عن 45.5 مليون درهم استفاد منها 1264 حالة لمواطنات زوجة غير مواطن.

كما تم دعم 500 حالة من أصحاب الهمم بمبلغ 9.7 ملايين درهم، و212 حالة من المنكوبين بمبلغ 10 ملايين درهم، و560 حالة من الأرامل بمبلغ 8.7 ملايين درهم، و292 حالة من الأسر المتعففة بمبلغ 6.9 ملايين درهم، ومبلغ 6.9 ملايين درهم لـ185 حالة من خلال الزكاة، ومبلغ 6.1 ملايين درهم لـ138 حالة من أسر السجناء.