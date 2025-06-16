استخدام «مستخلصات نباتية محلية» في تكنولوجيا الغذاء

أنجزت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مشروعاً بحثياً رائداً في تطوير مستخلصات نباتية طبيعية مستخلصة من أشجار محلية مثل السمر والسدر والغاف، وأظهرت الدراسة فاعلية هذه المستخلصات كمضادات طبيعية للأكسدة والميكروبات عند استخدامها في حفظ منتجات الدواجن المبردة، حيث ساهمت في إطالة فترة صلاحية المنتج حتى 12 يوماً دون التأثير على خصائصه الحسية من حيث الطعم، اللون، والقوام.

وأشارت الهيئة الى أنها استخدمت تقنيات استخلاص مبتكرة لضمان الحصول على أعلى تركيز من المركبات الفينولية والفلافونويدية ذات التأثير البيولوجي الفعال.

وأوضحت الهيئة أن النتائج أثبتت قدرة هذه المستخلصات على تقليل نمو البكتيريا الممرضة مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية بنسبة تجاوزت 70 %، ما يعزز سلامة الغذاء ويقلل من الاعتماد على المواد الحافظة الصناعية ذات التأثيرات الصحية السلبية، ويمثل هذا الابتكار نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا الأغذية، ويعزز الاستفادة من النباتات المحلية كموارد مستدامة تدعم الأمن الغذائي والصحة العامة.

وأضافت الهيئة أن توفير أغذية آمنة للاستهلاك ذات جودة عالية وتحقيق الأمن الغذائي هما من أهم أولوياتها، لتعزيز الصحة العامة ورفاهية مجتمع إمارة أبوظبي.