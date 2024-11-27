«العلامة التغذوية» تتيح للمستهلك خيارات واعية

أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، عن إطلاق مبادرة «العلامة التغذوية» وهي الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تمثل نظاماً جديداً للبطاقات التغذوية سيتم وضعه على الواجهة الأمامية للمنتجات الغذائية بهدف تمكين المستهلكين من اتخاذ خيارات غذائية واعية وصحية.

ويستند النظام الجديد للبطاقات التغذوية المتبع في المبادرة، والذي سيتم إدراجه كملصق على المنتجات الغذائية في منتصف العام المقبل، على دراسات وتحاليل علمية عالمية المستوى تحدد المكونات التغذوية للمنتجات وفق معيار من درجة من A إلى E، وكل درجة ممثلة بلون مختلف بناءً على محتواها الغذائي، إذ يتيح هذا النظام للمستهلكين مقارنة المنتجات بسهولة ضمن الفئة الغذائية نفسها واتخاذ قرارات أكثر وعياً ومثالية لاحتياجاتهم التغذوية.

وقال المهندس عبدالله اليزيدي، الأمين العام بالإنابة لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «يمثل الإعلان عن مبادرة «العلامة التغذوية» خطوة رائدة ومبتكرة في وضع معايير عالمية جديدة للبطاقات التغذوية الملصقة على المنتجات الغذائية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع، وتعتمد المبادرة على جهود تعاونية موحدة بين تجار التجزئة ومصنعي الأغذية وشركائنا في الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى القطاعات الحيوية والصناعية والتعليمية».