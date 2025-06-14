بقيمة وصلت إلى 4.12 مليارات درهم.. 6003 قرارات سكنية أصدرها «برنامج الشيخ زايد للإسكان» في 2024

سجل العام 2024 ارتفاعاً في إجمالي عدد القرارات التي أصدرها «برنامج الشيخ زايد للإسكان» بواقع 1403 قرارات، حيث ارتفع عدد القرارات الصادرة من 4600 قرار في عام 2023 إلى 6003 قرارات بنهاية العام الماضي.

وتفصيلاً، فقد أشار مشروع القانون الاتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، والذي اعتمده المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المنعقدة الأربعاء الماضي، إلى أن البرنامج قدم 4 مليارات و120 مليون درهم لتنفيذ مبادرات البرنامج شملت مختلف مناطق الدولة.

وعلى مدار العام الماضي، واصل البرنامج دوره الحيوي في تعزيز جهود التنمية المستدامة، وترسيخ دوره الريادي في توفير منظومة خدمات إسكانية للمستفيدين تتماشى مع أرقى المواصفات الدولية.

وتعكس إنجازات برنامج الشيخ زايد للإسكان لعام 2024، التزام الدولة في تنفيذ مبادرات وطنية تستهدف توفير كافة أوجه الرخاء والسعادة لمواطني الدولة، حيث شهد العام الماضي، تقديم البرنامج مليارين و700 مليون درهم، هي قيمة تمويل سكني لـ 3 آلاف و483 قراراً.

وبحسب الأرقام والإحصائية التفصيلية، فقد سجل البرنامج خلال العام الماضي، إصدار 1278 قرار منح سكنية بإجمالي قيمة وصلت إلى 852 مليون درهم، بينما وصل إجمالي قيمة القرارات الخاصة بالأحياء السكنية إلى 1242 قراراً بقيمة إجمالية بلغت 568 مليون درهم.

رؤية استراتيجية

وتأتي الإنجازات التي حققها «برنامج الشيخ زايد للإسكان» تتويجاً لرؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين التطور العمراني وحماية البيئة، مع ضمان رفاهية المجتمع، وتحقيق الاستقرار الأسري، وريادة الدولة في مختلف القطاعات، وصولاً إلى تحقيق المستهدفات والرؤى التي رسمتها القيادة الرشيدة.

ويمثل البرنامج إحدى أهم المبادرات التي تنفذها الحكومة في سبيل تحقيق الاستقرار الأسري، بتلبية الطلب على المساكن الحكومية وتوفير السكن الكريم للمواطنين.