إماراتي ينتج 150 طناً من الخضار والفاكهة في مزرعته بالعين

يوفر أغذية الأسماك والماشية من المزرعة

تنتج مزرعة المواطن عبدالرحمن الشامسي في منطقة العين كميات وفيرة من العنب الأخضر والأحمر المحلي، بعد خوضه تجربة زراعة هذه الفاكهة من العام الماضي في البيوت البلاستيكية المحمية.

الشامسي الذي تمكن كذلك من إنتاج العسل بالسمسم الذي يتميز بفوائده الغذائية والعلاجية، ذكر أن تجربته في زراعة العنب الأخضر والأحمر، بدأت في مزرعته في منطقة العين، اعتمد خلالها على طريقة زراعية مبتكرة.

واليوم، تضم مزرعة عبدالرحمن الشامسي الممتدة على مساحة بنحو 160 ألف متر مربع العديد من المبادرات التي من شأنها أن تدعم توجهات الدولة للتنمية الزراعية، وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، حيث تنتج مزرعته أكثر من 150 طناً من المحاصيل بما في ذلك التمر، والرمان، والكوسا، والبطيخ، والليمون، والملفوف، والمانجو.

وتتمتع المزرعة بالاكتفاء الذاتي، حيث يتم إنتاج الغذاء للأسماك والماشية في المزرعة.

مؤكداً أنه يستخدم في مزرعته أحدث الممارسات الزراعية والتقنيات المستخدمة في المزرعة التي تعد نموذجاً للمزارع الوطنية الحديثة والمتطورة في الدولة فهي تمتلك إمكانات كبيرة في الإنتاج الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية.

عسل السمسم

ومن جانب آخر نجح عبدالرحمن الشامسي أيضاً في إنتاج العسل بالسمسم، وقال عن هذه التجربة: زرعت السمسم في المزرعة، ولدي في المقابل 10 خلايا نحل تكفي لإنتاج العسل بالسمسم بكمية وفيرة وجيدة.

ودعا الشامسي أفراد المجتمع إلى الاستفادة من الزراعة لإنتاج الخضراوات والفواكه لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والحرص في الوقت ذاته على دعم الاقتصاد الوطني.