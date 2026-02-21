بلدية الظفرة تضيء زينة رمضان في شوارع المدينة

استكملت بلدية منطقة الظفرة التابعة لدائرة البلديات والنقل تنفيذ وتركيب الزينة الرمضانية في مختلف شوارع المدينة، وذلك في إطار حرصها على إضفاء أجواء روحانية واحتفالية تعكس مكانة الشهر الفضيل، وتعزز الهوية الثقافية والحضارية لمنطقة الظفرة.

وجاءت تصاميم زينة شهر رمضان هذا العام بطابع روحاني مستوحى من التراث الإسلامي، حيث تضمنت عناصر جمالية مثل الهلال، والنجوم، إضافة إلى الزخارف الهندسية الجميلة، إلى جانب عبارات تعبّر عن القيم الرمضانية السامية، من أبرزها: «رمضان مبارك» و«مبارك عليكم الشهر»، و«هل هلاله»، وغيرها من العبارات، كما تم اختيار ألوان مريحة بصرياً مثل الذهبي، والأزرق الفاتح، والأبيض، لتعزيز الطابع الاحتفالي والروحاني، وذلك تعزيزاً للقيم الروحانية، ونشر السعادة بين أفراد المجتمع، وإضفاء لمسة جمالية على شوارع منطقة الظفرة شكل متناسق ومتناغم بحيث تحاكي روحانيات الشهر الفضيل وتبعث الراحة إلى النفوس.