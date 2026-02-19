1.5 مليون مستفيد من حملة «الهلال الأحمر» الرمضانية

حددت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 7 وسائل رئيسة لجمع التبرعات، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها باشرت، أمس، تنفيذ برامجها الرمضانية لهذا العام، والمقرر أن يستفيد من خلالها أكثر من 1.5 مليون شخص داخل دولة الإمارات وفي 44 دولة حول العالم.

ويشتمل برنامج الهيئة لهذا العام المقام تحت شعار «رمضان.. عطاء مستمر»، على المير الرمضاني، وإفطار الصائم، وكسر الصيام، وزكاة الفطر، وكسوة العيد، وذلك بتكلفة مبدئية تتجاوز 60 مليون درهم، في إطار جهود الهيئة المستمرة للتخفيف من تداعيات الأوضاع الإنسانية في عدد من الدول.

وتشهد حملة رمضان لهذا العام زيادة في قيمة المخصصات بالمقارنة مع السنوات الماضية، حيث ارتفعت من 54.7 مليون درهم إلى 60 مليون درهم، بما يعكس توسيع نطاق الاستفادة محلياً ودولياً، وتعزيز الأثر الإنساني المستدام الذي تقدمه الحملة، وخاصة أن حملة رمضان تمثل امتداداً لنهج دولة الإمارات الراسخ في العطاء الإنساني، وترجمة عملية لقيم التضامن والتكافل التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

جهود الحملة

وأوضحت الهيئة أنه بإمكان المتبرعين المساهمة بدعم جهود الحملة عبر التبرع من خلال 7 وسائل مختلفة، هي «باركود التبرع» وموقع الهيئة الإلكتروني، ووحدة التبرع الإلكتروني، والرسائل النصية، أو عبر رقم واتساب 800733، أو من خلال الإيداعات البنكية المباشرة، أو مكتب إسعاد المتعاملين (IVR).

وتستهدف فعاليات الحملة تعزيز جسور التواصل مع مجتمع الإمارات المعطاء، وتوسيع مجالات الشراكة مع مختلف القطاعات، دعماً لرسالة الهيئة الوطنية في توسيع مظلة المستفيدين وتوفير رعاية أكبر للشرائح المستهدفة.