1500 وجبة إفطار للأسر المتعففة وأسر مرضى السرطان في العين

يستعد طاقم عمل فريق الوطن التطوعي في منطقة العين، بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وجمعية الإمارات للسرطان، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، لتقديم مبادرة «فطوركم علينا» في موسمها الرمضاني العاشر، والتي تهدف إلى توزيع 1500 وجبة إفطار يومية على الأسر المتعففة وأسر مرضى السرطان وفئتي العمال والمسلمين الجدد، وذلك في أكثر من 20 منطقة في العين، وبمشاركة 500 متطوع ومتطوعة.

وقال المهندس جابر بطي الأحبابي، رئيس فريق الوطن التطوعي، إن المبادرة منذ انطلاقها اعتمدت نهج الأسرة المتطوعة، عبر مشاركة الأب والأم والأبناء من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، بما يعكس صورة المجتمع الواحد من مواطنين ومقيمين يعملون معاً في خدمة المجتمع خلال شهر رمضان المبارك، حيث تستهدف المبادرة هذا العام توسيع نطاق أثرها بعد أن بلغ متوسط التوزيع في الأعوام السابقة نحو 1100 وجبة يومياً، مع رفع وتيرة المشاركة التطوعية لاستقطاب 500 متطوع وأكثر، والسعي لتجاوز 100 ألف ساعة تطوعية في خدمة المجتمع، إلى جانب إشراك أصحاب الهمم ضمن مسارات التنفيذ بما يرسخ مفهوم الشمول والتمكين.

وأشار إلى أن إطلاق الفريق للنسخة العاشرة يُعد محطة لتوثيق مسيرة عشر سنوات من الشراكات المجتمعية، عبر توزيع الشراكات على مسارات المبادرة المختلفة، وعقد اتفاقيات تعاون مع الجهات التي دعمت المبادرة على مدار الأعوام الماضية، وتجديد دعوة المجتمع للمشاركة بالتطوع أو بالدعم العيني أو بالشراكات المؤسسية المنظمة.

وأوضح أن انطلاق المبادرة في عامها العاشر استجابة صادقة لهذه التوجيهات، ورغبة في أن تبقى قيم العطاء حية في مجتمعنا، وأن نغرسها في أبنائنا عبر مشاركة الأسر والأفراد في العمل التطوعي، ليبقى الخير سلوكاً يومياً، ويظل البيت متوحد واقعاً ملموساً يثمر أثراً في الإنسان والمكان.