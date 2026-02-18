«برلمان الطفل» يوصي بالتحقق من العمر عند فتح الحساب الرقمي

أوصى البرلمان الإماراتي للطفل بضرورة إنشاء نظام وطني للتحقق من عمر الطفل عند فتح الحسابات الرقمية لضمان وصوله إلى محتوى مناسب وآمن، واعتماد ختم «آمن ذهنياً للطفل» للمحتوى الذي يحمي الصحة النفسية، ويعزز القيم الإيجابية، وإطلاق مبادرة وطنية توعوية تشرح للأطفال حقوقهم وسلامتهم الرقمية بلغة بسيطة.

وطالب خلال جلسته الثالثة والأخيرة ضمن فصله التشريعي الأول، أمس، بإطلاق برنامج وطني يقدمه إعلاميون صغار لإبراز معالم الدولة وتعزيز الهوية الوطنية، وإنشاء منصة رقمية رسمية مخصصة للأطفال تقدم محتوى هادفاً وتفاعلياً مناسباً لأعمارهم، ودعم الأطفال الموهوبين في الإعلام، ومنحهم فرصاً للمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الإعلامية تحت إشراف الهيئة الوطني للإعلام.

حضر الجلسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومحمد سعيد الشحي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من كبار المسؤولين في عدد من الجهات المعنية. وتم خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان «إعلام الطفل في العصر الرقمي.. وعي.. حماية.. وهوية»، وترأسها الشيخ حميد القاسمي، رئيس البرلمان الإماراتي للطفل، الإعلان عن شعار الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي لعام 2026 الذي تحتفل به الدولة في 15 مارس المقبل، وهو «الحق في المعرفة الرقمية».

كما تم خلال الجلسة الإعلان عن إنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي، كإحدى اللجان الدائمة في البرلمان، والتي سيتمثل دورها في مناقشة المشاريع والمبادرات التي تعنى باستخدامات الأطفال في الدولة لبرامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وآليات تنظيمها ومتابعة المسائل الخاصة بهذا الجانب مع الجهات المعنية في الدولة. وقدّم أعضاء البرلمان خلال الجلسة مجموعة من المقترحات التي تنسجم مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير إعلام وطني مسؤول ومبتكر وموثوق قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، ويعكس صورة الدولة المشرّفة، ويُسهم في بناء قوة ناعمة مؤثرة من خلال استثمار طاقات النشء في صناعة محتوى إعلامي إيجابي وواعٍ يخدم المجتمع ويحميه من التضليل الإعلامي.

وقالت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن شعار يوم الطفل الإماراتي لهذا العام وهو «الحق في المعرفة الرقمية» يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية حق الطفل في المعرفة عبر الوسائل الحديثة التي باتت اليوم واحدة من سمات العصر وضرورياته، لافتة في هذا السياق إلى أن الوسائل الرقمية أصبحت اليوم قناة رئيسية لا يمكن الاستغناء عنها في الوصول إلى المعلومة ومتابعتها والبحث في تفاصيلها.

وأضافت أن الحياة الرقمية والعالم الافتراضي صارا جزءاً لا يتجزأ من واقع أطفال اليوم، وهو ما يحمل في طياته الكثير من الإيجابيات، وينطوي أيضاً على العديد من المخاطر، خصوصاً على الأطفال الذين لا يستطيعون بحكم حداثة السن ومحدودية التجربة التمييز بشكل واضح بين الإيجابي والسلبي، ما يتطلب من الجهات المعنية كافة الوصول غلى مقاربة تتيح لهم الاستفادة من حق المعرفة الرقمية، وتحميهم في الوقت ذاته من المضامين والمحتويات الضارة. وأكدت أن الاحتفالات بيوم الطفل الإماراتي 2026 ستتضمن الإعلان عن الكثير من المبادرات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات الرسمية والمجتمعية على تنوعها واختلافها، لضمان حق أطفال الإمارات في الوصول إلى المعلومة الرقمية بشكل آمن وصحي.