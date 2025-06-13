دراسة تكشف عن أهمية «العسل المحلي» كمادة حافظة مستدامة للأطعمة

نشرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائي، ورقة بحثية لدراسة، هي الأولى من نوعها في الدولة، حيث تم فيها دراسة «العكبر المحلي»، وهو أحد المنتجات الثانوية لمستعمرات تربية نحل العسل، الذي تم جمعه من مناطق جغرافية مختلفة في دولة الإمارات، حيث أجريت عليه عمليات استخلاص بمذيبات مختلفة ودراسة فعاليته، وأظهرت النتائج قدرة المستخلصات على إطالة مدة صلاحية منتجات غذائية كانت في نطاق الدراسة، وتأتي هذه الدراسة، في إطار إبراز الجهود الوطنية لدعم المنتجات الغذائية عالية الجودة، وأهميتها في تعزيز الأمن الغذائي.

وأثبتت نتائج الدراسة، احتواء العكبر الناتج من منطقتي الكويتات والوثبة، على تركيزات عالية من المركبات الفعالة «الفينولات والفلافونيدات»، والتأثير المضاد للأكسدة، كما أظهرت المستخلصات فعالية كبيرة ضد العديد من السلالات الميكروبية المسببة للأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، وتم استخدام مستخلصات العكبر كمضافات طبيعية لـ «برجر اللحم»، وأظهرت النتائج قدرة المستخلصات على إطالة مدة صلاحية المنتج.

وأوضحت الهيئة أن الدراسة تعزز استدامة قطاع تربية نحل العسل، وتشجع النحالين لإنتاج وبيع العكبر لفوائده المتعددة، حيث يمكن أن يكون مصدر دخل إضافي لهم، بالإضافة إلى تشجيع استخدامه في تعزيز سلامة الأغذية، وتقليل الحاجة لاستخدام المواد الحافظة الكيميائية.