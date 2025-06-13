114 ألف تحليل مخبري لدعم الأمن الحيوي في أبوظبي

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن إجمالي التحاليل المخبرية التي تم إنجازها في مختبرات شؤون الأمن الحيوي في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2025 بلغت 114.904 تحاليل، ويأتي ذلك في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها الهيئة في سبيل تعزيز الأمن الحيوي والجاهزية القصوى للتصدي للأمراض الوبائية.

وأشارت الهيئة إلى أن المختبرات البيطرية التابعة لها تعتبر مركزاً مرجعياً لأمراض الإبل في منطقة الشرق الأوسط وحاضنة علمية لدراسة الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية، ويأتي تتويجاً للجهود العلمية والفنية التي بذلتها مختبرات الهيئة على المستويين الإقليمي والدولي، مما يرسخ من مكانة ودور دولة الإمارات الرائد في مجال الأمن الحيوي.

وطورت الهيئة أول بنك حيوي للمواد المرجعية البيولوجية لأمراض الإبل، والذي ينفرد بعزلات بكتيرية وفيروسية وعينات مرجعية من الطفيليات وأنسجة خلوية لأوبئة الإبل وغيرها من حيوانات المزرعة والحيوانات البرية، ويهدف البنك الحيوي من خلال حفظ العينات البيولوجية والخلايا المتخصصة إلى تعزيز منظومة الأمن الحيوي والاستجابة الفعالة لطوارئ الأمراض المختلفة، بالإضافة إلى تشخيص الأمراض الحيوانية، وإجراء الأبحاث العلمية المتخصصة وإنتاج اللقاحات.

وكذلك يهدف إلى توفير المعلومات الوبائية وبناء قاعدة بيانات للمواد المرجعية من خلال بناء بنك جيني متكامل للأمراض، مما يسهم في تطوير الخدمات التشخيصية للأمراض الحيوانية.