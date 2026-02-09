تخفيض السرعات على 3 طرق رئيسية في أبوظبي اعتباراً من اليوم

تبدأ اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في إمارة أبوظبي، عند الساعة 12 من منتصف اليوم، تطبيق قرار تخفيض حدود السرعة المسموحة على ثلاثة طرق رئيسية في الإمارة بواقع 20 كيلومتراً في الساعة لكل طريق وفي كلا الاتجاهين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية، والحد من الحوادث.

ودعت اللجنة السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة والقيادة الآمنة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وأوضحت اللجنة أن الجهات المعنية شرعت في تغيير شاخصات تحديد السرعة على الطرق المشمولة، إلى جانب تعديل إعدادات أجهزة ضبط السرعة «الرادارات»، بما يتوافق مع الحدود الجديدة.

وبينت أن تخفيض السرعة شمل طريق أبوظبي – العين (E22)، من تقاطع النهضة حتى تقاطع بني ياس في الاتجاهين، حيث تم تعديل السرعة من 160 كيلومتراً في الساعة إلى 140 كيلومتراً في الساعة، كما تم تخفيض السرعة على المقطع الممتد من تقاطع بني ياس وحتى ما قبل مجمع الجسور، وتحديداً على امتداد الطريق الفاصل بين مدينة زايد ومدينة محمد بن زايد، من 140 كيلومتراً في الساعة إلى 120 كيلومتراً في الساعة.

وشمل القرار أيضاً طريق الروضة (E30)، الفاصل بين منطقة مصفح ومدينة محمد بن زايد، حيث جرى تخفيض السرعة من 120 كيلومتراً في الساعة إلى 100 كيلومتر في الساعة في الاتجاهين.