تخفيض سرعة 3 طرق بأبوظبي 20 كيلومتراً في الساعة

أعلنت اللجنة المشتركة للسلامة المرورية بإمارة أبوظبي عن تخفيض حدود السرعة المسموحة على 3 طرق رئيسة في أبوظبي بواقع 20 كيلومتراً في الساعة لكل طريق بالاتجاهين.

وأوضحت اللجنة أن قرار التخفيض سيتم تطبيقه على الطرق الإثنين المقبل، حيث سيتم تغيير شاخصات تحديد السرعة على الطرق المحددة وتعديل أجهزة ضبط الرادار.

وبحسب اللجنة فإنه سيتم تخفيض السرعة على طريق أبوظبي – العين (E22) من تقاطع النهضة وحتى تقاطع بني ياس بالاتجاهين من 160 كيلومتراً في الساعة إلى 140 كيلومتراً في الساعة.

كما سيتم تعديل سرعة شارع تقاطع بني ياس وحتى قبل مجمع الجسور بالاتجاهين وتحديداً على امتداد الشارع الذي يفصل مدينة زايد ومدينة محمد بن زايد من 140 كيلومتراً في الساعة إلى 120 كيلومتراً في الساعة ومن طريق الروضة (E30) الذي يفصل منطقة مصفح ومدينة محمد بن زايد من 120 كيلومتراً في الساعة إلى 100 كيلومتر في الساعة.