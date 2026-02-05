7 ملايين و809 آلاف معاملة إصدار وتجديد بطاقة هوية خلال 2025

أكد تقرير إحصائي صادر عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إنجاز 7 ملايين و809 آلاف و871 معاملة إصدار وتجديد بطاقة هوية خلال عام 2025، منها 4 ملايين و257 ألفاً و581 معاملة خلال النصف الأول من العام و3 ملايين و552 ألفاً و290 معاملة خلال النصف الثاني.

وبحسب التقرير الذي أصدرته الهيئة أخيراً، فإن إجمالي معاملات الإعفاء من رسوم التأخير وصل إلى 25 ألفاً و229 معاملة خلال الفترة ذاتها، حيث عكفت لجان الهيئة على دراستها وفقاً للأنظمة والاشتراطات المحددة.

وأظهر التقرير إحصائيات عدد معاملات خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الهيئة قامت عبر كل إمارات الدولة، بإصدار مليون و953 ألفاً و786 بطاقة هوية جديدة، منها مليون و47 ألفاً و590 بطاقة خلال النصف الأول و906 آلاف و196 بطاقة خلال النصف الثاني، فضلاً عن قيامها بعملية تجديد لعدد 5 ملايين و856 ألفاً و85 بطاقة هوية، منها 3 ملايين و209 آلاف و991 بطاقة هوية في النصف الأول و2 مليون و646 ألفاً و94 بطاقة في النصف الثاني.

أذونات

ووفقاً للإحصائيات، فقد أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، العام الماضي ما مجموعة 22 مليوناً و71 ألفاً و418 إذن دخول إلى أراضي الدولة، منها 10 ملايين و976 ألفاً و207 أذونات دخول خلال النصف الأول، و11 مليوناً و95 ألفاً و211 إذن دخول خلال النصف الثاني.

وبلغ إجمالي عدد تصاريح الإقامات التي أصدرتها الهيئة 4 ملايين و519 ألفاً و894 تصريح إقامة منها مليونان و195 ألفاً و88 تصريح إقامة في النصف الأول ومليونان و324 ألفاً و806 في النصف الثاني من عام 2025، في الوقت الذي تم تجديد إقامة 3 ملايين و763 ألفاً و076 إقامة، بواقع مليونين و102 ألف و982 إقامة في النصف الأول ومليون و660 ألفاً و90 إقامة في النصف الثاني من العام.

ولفتت الهيئة إلى أن من واجبات حامل بطاقة الهوية مراعاة حملها في جميع الأوقات، وأن يبرزها في حال طلبت منه طبقاً للقانون، مشيرة إلى أن لبطاقة الهوية استخدامات متعددة تشمل إثبات هوية الفرد وتوفير بيانات شخصية دقيقة عنه، والحصول على الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، والعبور عبر البوابات الإلكترونية (eGates) في مطارات الدولة.