15 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية بأبوظبي في 3 أشهر

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في الربع الأول من العام، 15 ألفاً و328 زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية المختلفة في الإمارة لضمان سلامة الغذاء وزيادة الوعي بأهمية اتباع الممارسات الصحيحة السليمة في هذا المجال.

وتتبنى الهيئة أنظمة رقابية فعّالة وبرامج توعوية متكاملة في مجال الزراعة والغذاء، تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، ومبادئ تحليل المخاطر، بما يعزز رفاهية وسلامة المجتمع.

ونجح تطبيق التفتيش الذكي، الذي أطلقته الهيئة، ويعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وخاصية «جي بي أس» لتحديد مواقع المنشآت الغذائية، في تنفيذ آلاف الزيارة التفتيشية الميدانية، ويتميز بأنه يساعد على جدولة عمليات التفتيش تلقائياً، وتوفير بيانات التواصل مع أصحاب العلاقة، وإمكانية الاطلاع على السجل التاريخي للمنشأة، وكذلك التصوير وإرفاق المستندات والوثائق، بالإضافة إلى مشاركة تقرير التفتيش النهائي وإرساله للمتعامل عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف.

أما تطبيق «تقييم زادنا» الذي أطلقته الهيئة لمشاركة نتائج تقييم المنشآت الغذائية مع الجمهور، فحقق قفزة كبيرة في عدد المنشآت الغذائية المشاركة فيه، مما أسهم في زيادة نسبة امتثال المنشآت الغذائية بالإمارة، ويتيح التطبيق لجمهور المستهلكين الاطلاع على نتيجة تقييم المنشآت الغذائية بناءً على مستوى السلامة الغذائية، بالإضافة إلى تقييم منفصل عن مشاركة المنشآت في برنامج «صحي» التابع لمركز أبوظبي للصحة العامة.

إلى ذلك، أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن إجمالي التحاليل المخبرية التي تم إنجازها في مختبرات شؤون الأمن الحيوي في الإمارة بلغ خلال الربع الأول من العام نحو 115 ألفاً، لتعزيز الأمن الحيوي والجاهزية القصوى للتصدي للأمراض الوبائية.