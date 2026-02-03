محمد الظاهري: 570 قائداً تخرجوا في أكاديمية «أنور قرقاش الدبلوماسية»

قال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن الأكاديمية أسهمت منذ تأسيسها في عام 2014 إلى الآن في تخريج 570 قائداً في تخصصات مختلفة، يتولون اليوم مناصب ووظائف يسهمون من خلالها في خدمة وطنهم الإمارات، وذلك بمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وشبه الحكومية.

وبيّن أن الإناث يشكلن النسبة الأكبر من إجمالي القادة، بواقع

60 %، معرباً في الوقت نفسه عن اعتزازه بهذه الكوكبة المتميزة من القيادات النسائية، في ظل وجود عدد منهن يتولين مناصب سفراء، ومناصب قيادية في مجالات مختلفة.

جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش فعاليات «اليوم المفتوح» الذي نظمته الأكاديمية، أمس الاثنين، لاستقبال «دبلوماسيي المستقبل» الطامحين في الانتساب إلى السلك الدبلوماسي الإماراتي، عن طريق برنامج دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، الذي تقدمه الأكاديمية للعام الدراسي 2026 –2027.

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم الظاهري أن الأكاديمية تعد مركزاً عالمياً للتميز، ومخصصاً لإعداد الجيل القادم من صناع القرار في مجال السياسة الخارجية، موضحاً في الوقت نفسه أن الأكاديمية تعمل على تمكين قادة ومفكري المستقبل، من خلال معالجة أكثر التحديات الإقليمية والعالمية إلحاحاً، مع الإسهام بفاعلية في صياغة مشهد السياسة الخارجية الدولية.

وبيّن أن مهمة الأكاديمية تتمثل في تقديم تعليم وتدريب معترف بهما دولياً، وتعزيز أولويات السياسة الخارجية لدولة الإمارات، إلى جانب ترسيخ ريادة الفكر والابتكار في مجالات الدبلوماسية والعلاقات الدولية، خاصة أنها تعد فضاء حيوياً للحوار المفتوح، كونها تجمع بين الدبلوماسيين والأكاديميين وصناع القرار والخبراء العالميين.

وأوضح نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن الأكاديمية تمتلك أكثر من 45 شراكة فاعلة حول العالم، لافتاً إلى أنها تواصل بناء علاقات مستدامة تعزز التعاون في مجالات الدبلوماسية والبحث والتدريب.

وتمثل الأكاديمية بيئة للمواهب الاستثنائية، حيث صممت لإعداد من سيحملون أمانة تمثيل الإمارات في الداخل والخارج، في ظل تولي الأكاديمية مهام تزويد طلبتها بالمعرفة والمهارات متعددة التخصصات، إلى جانب شبكة علاقات فاعلة، بما يهيئهم لخوض تجربة تعليمية ثرية ومتكاملة.

وحول برامج الأكاديمية، أفاد الدكتور محمد إبراهيم الظاهري نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن الأكاديمية تقدم «دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية»، وهو برنامج معتمد لمدة عام واحد، يزود الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في عالم الشؤون الدولية في القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى 3 برامج ماجستير أخرى، هي ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، وماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية، وماجستير الآداب في القانون الدولي وحقوق الإنسان والعلاقات الدبلوماسية.