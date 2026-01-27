إنجازات نوعية لوزارة الخارجية خلال عام 2025

رسخت وزارة الخارجية خلال العام الماضي 2025 نموذجاً عالمياً متفرداً لرعاية المستفيدين من خدماتها، بعد أن وسّعت نطاق خدماتها من رعاية المواطنين في الخارج إلى رعاية المقيمين من حملة الإقامة الذهبية التي تصدرها الدولة.

وأشار تقرير أرقام «بيانات وثيقة العودة 2025»، الصادر عن وزارة الخارجية، بأن إجمالي العدد الكلي لطلبات وثيقة العودة بلغ 1257 وثيقة، تم إصدارها حتى نهاية العام الماضي 2025.

وقد منحت الوزارة تلك الوثائق للمستفيدين في حال فقدان أو تلف أو انتهاء جوازات سفرهم العادية، أو إنجابهم لمواليد جدد خلال رحلاتهم خارج الدولة، حيث يتم التقديم على وثيقة العودة عبر خدمات الوزارة المتوافرة على الموقع الإلكتروني، أو التطبيق الذكي على مدار الساعة، إذ يتم إصدارها خلال نصف ساعة.

وأوضح التقرير أن عدد طلبات وثيقة العودة للمواليد الجدد خلال العام الماضي، وصل إلى 366 طلباً، في الوقت الذي بلغ فيه عدد طلبات وثيقة العودة بسبب انتهاء جواز السفر 126 طلباً، وعدد طلبات وثيقة العودة بسبب الفقدان 734 طلباً، وعدد طلبات وثيقة العودة بسبب تلف جواز السفر 31 طلباً.

توزيع

وتصدر شهر ديسمبر قائمة أكثر شهور السنة تقديماً لطلبات إصدار وثيقة العودة، بواقع 204 طلبات، منها 47 طلب وثيقة عودة للمواليد الجدد، و15 وثيقة عودة بسبب انتهاء جواز السفر، و137 وثيقة عودة بسبب الفقدان، و5 طلبات وثيقة عودة بسبب تلف جواز السفر.

تلاه شهر أغسطس، بواقع 166 وثيقة عودة، منها 43 لمواليد جدد، و11 وثيقة بسبب انتهاء الجواز، و106 بسبب الفقدان، بالإضافة إلى 6 بسبب تلف الجواز، ثم شهر يوليو، الذي شهد استلام 130 طلباً، منها 23 طلباً لمواليد جدد، و9 بسبب انتهاء الجواز، و97 بسبب الفقدان، وطلب واحد بسبب تلف جواز السفر، تلاه شهر يناير، بواقع 119 طلب وثيقة عودة، تضمنت 49 وثيقة عودة للمواليد الجدد، و13 وثيقة عودة بسبب انتهاء جواز السفر، و53 وثيقة عودة بسبب الفقدان، و4 وثائق عودة نتيجة تلف جواز السفر.

أما في ما يتعلق بأسرع البعثات الخارجية استخراجاً لوثاق العودة، فقد جاءت بعثات الدولة في كل من بريطانيا وتايلاند وبلجيكا في المرتبة الأولى، بتسجيلها زمناً قدره 4 دقائق لتقديم طلبات وثيقة العودة، الأمر الذي يرسخ جهود الدولة ومبادراتها في تسهيل وتسريع إجراءات تقديم الخدمات لمختف فئات المتعاملين.

«تواجدي»

ومن جانب آخر، أظهرت إحصاءات وزارة الخارجية، أن إجمالي عدد المواطنين المسجلين في خدمة «تواجدي»، التي توفرها الوزارة للمواطنين المسافرين إلى خارج الدولة، لتسهيل التواصل معهم في حالات الأزمات والطوارئ، بلغ بنهاية العام الماضي 2025، ما مجموعه 40 ألفاً و31 شخصاً.

وسجل شهر يونيو أعلى أشهر السنة تسجيلاً في الخدمة، بواقع 7202 شخص، فيما بلغ عدد المسجلين في يناير 997 مواطناً، وفي فبراير 1084، ومارس 512 وأبريل 2578 مواطناً، وفي مايو 4361 مواطناً، فيما سجل شهر يوليو 5425، وأغسطس 5447 مواطناً، وسبتمبر 3191، وأكتوبر 3351 مواطناً، ونوفمبر 1763 مواطناً، وفي الوقت الذي وصل فيه عدد المسجلين في شهر ديسمبر إلى 4120 شخصاً.

وتنفذ الخدمة عبر إجراءات مبسطة، تبدأ بتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، يليها تقديم الطلب إلكترونياً، على أن تصل رسالة تأكيد الطلب بشكل فوري، وتشترط الخدمة أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وتُنجز فوراً، ومن دون أي رسوم، وتتوفر قنوات التقديم على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية www.mofa.gov.ae، أو من خلال تطبيق الهاتف الذكي «UAE MOFA».

تصديقات

وبلغ إجمالي عدد طلبات تصديق المستندات والوثائق الرسمية بأنواعها المختلفة، عبر خدمة «تصديق المستندات»، التابعة لوزارة الخارجية، خلال العام الماضي 2025، ما مجموعه مليوناً و983 ألفاً و174 طلباً، منها مليون و826 ألفاً و676 طلب أحوال شخصية، و156 ألفاً و498 طلب مستندات تجارية.

وبحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الخارجية، فقد وصل إجمالي عدد المستخدمين في كافة القنوات 268 ألفاً و254 مستخدماً، منهم 13 ألفاً و560 مستخدماً من الشركات، و254 ألفاً و694 مستخدماً من الأفراد.

أما بخصوص مواقع توزيع وتقديم تلك الطلبات، فقد بلغ إجمالي عدد طلبات التصديق من خارج الدولة 647 ألفاً و718 طلباً، وعدد طلبات التصديق داخل الدولة مليوناً و147 ألفاً وواحد طلب.

وأوضحت وزارة الخارجية أن أكثر 3 أنواع مستندات أحوال شخصية، يتم طلب التصديق عليها خلال العام الماضي 2025، هي: «الشهادات الدراسية لكافة المراحل، وشهادات الميلاد، شهادات إثبات الحالة الاجتماعية»، بينما أكثر 3 أنواع مستندات تجارية يتم طلب التصديق عليها، هي «النظام الأساسي وعقود التأسيس للشركات وأعضاء مجلس الإدارة، وكالة تجارية خاصة أو عامة، والرخص التجارية».

ودعت الوزارة كافة الأفراد والشركات، إلى التقديم على خدمة التصديق الإلكتروني بكل سهولة، عبر خدماتها الإلكترونية، لافتاً إلى أن هناك 5 خطوات لإتمام عملية التصديق، تشمل «التسجيل عبر النظام الإلكتروني، وتعبئة البيانات في الطلب، دفع الرسوم، ومن ثم إرسال رسالة تأكيد النجاح في التقديم على الخدمة، وتسليم المستندات وتسلمها للتصديق من خلال خدمة التوصيل».

وبثت الوزارة مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بينت فيه خطوات وإجراءات الاستفادة من الخدمة، إذ تبدأ بتسجيل الدخول عبر الهوية الرقمية عند اختيار خدمة إصدار وثيقة عودة، في صفحة خدمات المسافر الإماراتي المتوافرة في موقعها، أو تطبيقها الذكي، وإرفاق المستندات المطلوبة، واستلام وثيقة العودة في 30 دقيقة. وحددت الوزارة ثلاث وثائق مطلوبة عند فقدان جواز السفر، هي صورة من جواز السفر المفقود، صورة من محضر فقدان الجواز، صورة شخصية بخلفية بيضاء.