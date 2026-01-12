حملات تفتيشية مكثفة للرقابة والسلامة في أبوظبي

كثفت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي جهودها الرقابية والتفتيشية خلال الربع الثالث من عام 2025، ضمن منظومة متكاملة تعتمد على الرقابة الاستباقية وتقييم المخاطر ورفع مستوى الامتثال لمتطلبات السلامة الغذائية والصحة الحيوانية والأمن الحيوي، بما ينسجم مع أولويات حماية الصحة العامة واستدامة القطاعات المرتبطة بالغذاء والثروة الحيوانية.

وتم تنفيذ 15.523 زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية، إلى جانب 1.655 زيارة تفتيشية للمنشآت الحيوانية، ركزت على متابعة الالتزام بالاشتراطات الفنية والتنظيمية، والتحقق من سلامة الممارسات التشغيلية وجودة التخزين والنقل وصلاحية المنتجات، إضافة إلى رصد الملاحظات التي تستدعي إجراءات تصحيحية فورية.

وفي إطار تطبيق متطلبات الأمن الحيوي، شملت الجهود الميدانية تنفيذ 111 زيارة إشرافية في المسالخ، و178 زيارة إشرافية في أسواق المواشي، هدفت إلى تعزيز الجاهزية الوقائية، والحد من فرص انتقال الأمراض، وضمان سلامة سلاسل الإمداد الحيوانية من المصدر حتى مواقع التداول.

كما نفذت الفرق المختصة 26.675 زيارة إرشادية، ضمن نهج تكاملي يجمع بين الرقابة والتوعية، ويستهدف رفع مستوى الوعي بأفضل الممارسات وتعزيز الامتثال الطوعي، بما يسهم في تقليل المخالفات وتحقيق استدامة الامتثال على المدى المتوسط والطويل.

وفي جانب التفاعل مع المجتمع والاستجابة للبلاغات، جرى التعامل مع 935 إشعاراً باشتباه تسمم غذائي، إضافة إلى 1.413 حالة واردة من المجتمع، وفق إجراءات تضمن سرعة الاستجابة والتحقق الميداني واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، كما تم تسجيل 316 إخطاراً صادراً ووارداً ضمن منظومة العمل الرقابي، بما يعزز التنسيق والمتابعة على مستوى الإمارة.