"التربية" تفتح باب التظلمات على نتائج الفصل الأول

فتحت وزارة التربية والتعليم باب التقديم على تظلمات نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، موضحة أن التظلم على النتائج يتم خلال 3 أيام عمل من تاريخ إعلان النتيجة، وذلك وفق البرمجة الزمنية المعتمدة في إعلانات الوزارة الخاصة بالنتائج، مؤكدة أن الالتزام بالإطار الزمني المحدد شرط أساسي لقبول طلبات مراجعة الدرجات، بما يضمن تنظيم الإجراءات وتحقيق العدالة والشفافية في منظومة التقييم.

وأوضحت الوزارة أن التظلم يُتاح على درجات اختبار نهاية الفصل (الجزء الورقي فقط) في مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والفيزياء، والرياضيات، لطلبة الثاني عشر ويُتاح للطلبة تقديم طلب التظلم إلكترونيًا عبر منصة IDH المعتمدة من الوزارة، حيث يمكن لطلبة الصفوف من الأول حتى الصف الحادي عشر التقدم بطلب مراجعة الدرجات من خلال إدارة المدرسة مباشرة، وفق الضوابط والإجراءات المحددة.

تنظيم

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن تنظيم عملية مراجعة الدرجات يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتطبيق سياسة التقييم المدرسي، وترسيخ مفاهيم العدالة والشفافية والنزاهة، من خلال حوكمة إجراءات مراجعة درجات الاختبارات المركزية، وبناء إطار واضح يحدد المعايير والشروط وخطوات التقديم والرد، بما يضمن حقوق الطلبة وأولياء الأمور.

وبيّنت الوزارة أن طلب مراجعة الدرجات يُقصد به إعادة النظر في تقدير درجة اختبار نهاية الفصل لمادة معينة، والتحقق من سلامة إجراءات التصحيح واحتساب الدرجة وفق المعايير المعتمدة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تتيح للطلبة وذويهم فرصة التحقق من دقة النتائج، وتعزز الثقة في منظومة التقييم.

فئات مستفيدة

وأفادت بأن الفئات المستفيدة من خدمة مراجعة الدرجات تشمل طلبة مدارس التعليم العام الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى أولياء الأمور، حيث يتم التعامل مع طلبات الصفوف من الأول وحتى الصف الحادي عشر عبر إدارات المدارس، بينما تُحال طلبات الصف الثاني عشر إلى قطاع العمليات المدرسية بالتنسيق مع إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام.

وفيما يتعلق بالفترة الزمنية للرد على طلبات التظلم، أوضحت الوزارة أن إدارات المدارس تلتزم بالرد على طلبات مراجعة الدرجات للصفوف من الأول حتى الحادي عشر خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، في حين يتم الرد على طلبات الصف الثاني عشر خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إغلاق فترة تقديم طلبات المراجعة، وفق الإجراءات المعتمدة.

شروط

وحددت الوزارة معايير وشروطًا واضحة للتقدم بطلب مراجعة الدرجات، مشيرة إلى أن بعض الفئات الخاصة مشمولة بالخدمة، من بينها الطلبة أصحاب الهمم الذين يخضعون لخطط تربوية فردية أو خطط تكييف ومواءمة، والطلبة المرضى أو المرافقون للعلاج داخل الدولة أو خارجها، وأصحاب الأعذار الطبية، إضافة إلى حالات وفاة قريب من الدرجة الأولى.

في المقابل، أكدت الوزارة أن خدمة التظلم لا تشمل عددًا من الحالات، من بينها طلبات مراجعة درجات التقييم التكويني، وطلبات منح فرص إضافية لاختبارات الإعادة، وطلبات تعديل نسب القبول في مؤسسات التعليم العالي، والاستثناء من نسبة الحضور، وحالات السلوك أو الغش، إضافة إلى المواد التي يكون اختبارها إلكترونيًا فقط، أو الطلبات المقدمة ضمن أنظمة تعليمية أخرى.

آلية التظلم

واستعرضت الوزارة آلية سير طلبات التظلم لطلبة الصف الثاني عشر، موضحة أن الطلب يُقدَّم إلكترونيًا عبر منصة IDH، ليتم استلامه من قبل قطاع العمليات المدرسية، ثم إغلاق الطلب بعد انتهاء فترة التقديم، وإرسال كشوف الطلبات إلى إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام وفق المادة الدراسية، حيث تتم دراسة الطلب من قبل الفرق المختصة واتخاذ القرار النهائي، قبل إشعار مقدم الطلب بالرد.

وأكدت الوزارة التزامها بتوفير نظام واضح وشفاف لمراجعة الدرجات، يضمن حقوق الطلبة، ويحافظ على مصداقية منظومة التقييم، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد المحددة للتظلم، والتقيد بالضوابط والإجراءات المعتمدة عند تقديم الطلبات.