محمد القرقاوي: صناعة المحتوى لم تعد ترفاً رقمياً بل أداة لتشكيل وعي الإنسان

قال معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، إن قمة المليار متابع في نسختها الرابعة في دبي تشهد متابعة تتجاوز نصف مليار متابع حول العالم، لافتًا إلى أن هذا الرقم في تزايد مستمر مع كل دورة جديدة للقمة، بما يعكس تصاعد تأثير المحتوى الرقمي واتساع دوائر حضوره عالميًا.

وأوضح القرقاوي أن المشهد الرقمي اليوم يشهد إنتاج أكثر من 50 مليون فيديو على منصتين فقط، في وقت يتعرض فيه الإنسان لما يزيد على 10 آلاف رسالة إعلامية يوميًا، بينما يقضي الأفراد في المتوسط نحو 5 ساعات يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس تحوّلًا جذريًا في دور المحتوى، مشددًا على أن صناعة المحتوى لم تعد مجرد أدوات تجميلية أو ترفيهية، بل أصبحت عنصرًا محوريًا يسهم في تشكيل وعي الإنسان، وبناء خياله، والتأثير في منظومة القيم والمعرفة، ما يفرض مسؤولية متزايدة على صناع المحتوى والمنصات الرقمية على حد سواء.

وأضاف معالي وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن أكثر من 200 مليون شخص يعملون اليوم في صناعة المحتوى حول العالم، مشيراً إلى أن تأثير هذا القطاع بات يتجاوز في كثير من الأحيان تأثير الحكومات، نظراً لكون صناع المحتوى الأكثر حضوراً في تفاصيل الحياة اليومية للأفراد، والأقرب إلى تشكيل قناعاتهم وسلوكهم.

وأوضح معاليه أن العالم كان يقوم سابقاً على ثلاث قوى رئيسية تمثلت في الحكومات، والعلماء، والشركات، إلا أن المشهد الرقمي أفرز اليوم قوة رابعة تتمثل في الخوارزميات، التي باتت تلعب دوراً حاسماً في توجيه قرارات المتابعين، وتحديد ما ينتشر وما يتراجع من محتوى.

وبيّن القرقاوي أن هذه الخوارزميات لا تكتفي بالتأثير في أنماط الاستهلاك والقرارات الاقتصادية والاجتماعية، بل تمتد أحياناً إلى القرارات السياسية، مؤكداً أن صناع المحتوى هم المحرك الأساسي الذي يغذّي هذه الخوارزميات، ما يضع على عاتقهم مسؤولية مضاعفة في تقديم محتوى واع ومسؤول.

وأضاف معاليه، أن الذكاء الاصطناعي أصبح محركاً رئيسياً في تشكيل المحتوى الرقمي، مشيراً إلى أن أكثر من 86% من صناع المحتوى يستخدمون الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في مضاعفة إنتاج المحتوى الرقمي بمقدار أربعة أضعاف، وخفض تكلفة إنتاجه بنسبة تصل إلى 60%.

وأوضح معاليه أن أكثر من 70% من الصور الموجودة اليوم في الفضاء الرقمي مولدة بالذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يصل حجم السوق العالمي للذكاء الاصطناعي خلال الأربع سنوات المقبلة إلى 37 مليار دولار، ما يعكس الدور المتنامي للتقنيات الرقمية في صناعة المحتوى وتعزيز تأثيره على الجمهور.