أمطار الخير تنعش الفجيرة.. والشرطة تكثف جهودها لضمان انسيابية الحركة

شهدت إمارة الفجيرة صباح اليوم الجمعة هطول أمطار شتوية متفرقة، تشتد حينًا وتخف حينًا، لتضفي على المدينة أجواء منعشة وتخفض درجات الحرارة، في مشهد يعكس جمال الطبيعة في فصل الشتاء.

ومع استمرار تساقط الأمطار، كثفت القيادة العامة لشرطة الفجيرة انتشار دورياتها في مختلف الشوارع والطرق الرئيسية، لضمان انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق في ظل الأجواء الماطرة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة للشرطة بسرعة التعامل اثناء تغير الأحوال الجوية، بما يعزز الأمن والسلامة العامة، ويتيح للأهالي الاستمتاع بأجواء الشتاء في بيئة آمنة ومنظمة.

هذه الأجواء الشتوية التي تحمل بشائر الخير أضفت على الإمارة طابعًا خاصًا، حيث تزينت الطرقات بقطرات المطر، لتكتب للفجيرة صباحًا مختلفًا يفيض بالحياة والجمال.

وما زالت حتى الان السماء متلبدة بالغيوم، مبشرة باستمرار الأجواء الماطرة خلال الساعات القادمة.