محمد النعيمي: اختصار 429.8 ألف خطوة إجرائية في "التغير المناخي والبيئة"

أكد محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، أن برنامج تصفير البيروقراطية شكّل نقلة نوعية في منهجية العمل الحكومي، وأسهم في إعادة تصميم الخدمات انطلاقاً من احتياجات المتعاملين وتنوعهم، بما يحقق أثراً مباشراً على تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتسريع الإنجاز.

وقال في كلمة ألقاها خلال الملتقى السادس لتصفير البيروقراطية، إن الوزارة تتعامل مع العديد من فئات مختلفة من المتعاملين، لكل منهم طبيعة عمل ومتطلبات وآليات تعامل متباينة، الأمر الذي تطلب تطوير حلول مرنة ومبتكرة، نتج عنها تصميم 75 رحلة خدمية شملت 24 خدمة وإجراء، وغطت 48 نشاطاً رئيسياً، مشيراً إلى أن جهود تصفير البيروقراطية، حيث تم إطلاق خدمات رقمية مترابطة وسلسة بالتكامل مع الشركاء أسفرت عن تقليص 430 ألف و231 إجابة ضمن الخدمات، وخفض 86 ألفاً و749 اشتراكاً ومتطلباً، وتقليل 730 زيارة ميدانية، إضافة إلى تقليص 16 ألفاً و915 معاملة، واختصار 429 ألفاً و874 خطوة إجرائية.

وأضاف في خطوة تعزز مكانة الإمارات الدولية في ملف التغير المناخي، أطلقت الوزارة "النظام الوطني لرصد البلاغ الموحد"، ويهدف النظام إلى أتمتة كتابة التقارير الدولية للدولة ومشاركتها مع المنظمات العالمية، وتم تقليص مدة إعداد التقارير من 15 شهراً إلى 3 أشهر فقط، واختصار خطوات العمل من 11 خطوة إلى 4 خطوات، وتوحيد جهود 240 جهة (حكومية وخاصة وشبه حكومية) تحت مظلة 7 جهات رئيسية فقط.

كما تم إطلاق أول سوق رقمي وطني متكامل لتجارة وتداول المواد القابلة لإعادة التدوير، ويتميز النظام بـتوفير منصة رقمية موحدة وشفافة لتداول مواد متنوعة كالزنك والبلاستيك وغيرها، وإدخال خيارات تداول ذكية مثل المزاد الرقمي والبيع والشراء المباشر، وتسهيل الربط المباشر بين المصانع، التجار، والشركاء لضمان انسيابية سلاسل التوريد.

كما أطلقت أول سوق رقمي وطني يسهم في تمكين المواطنين وتعزيز فرصهم الاقتصادية، إلى جانب مبادرات رقمية وتنظيمية متقدمة دعمت التحول الرقمي.

وأكد النعيمي أن تصفير البيروقراطية لم يكن تقليصاً للإجراءات فحسب، بل تغييراً في العقلية المؤسسية، قائم على الثقة، والتكامل، والعمل المشترك، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في حكومة المستقبل.