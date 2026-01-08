92 % خفضاً لمدة إنجازات الخدمات في "الطاقة والبنية التحتية"

أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول أن مبادرة تصفير البيروقراطية في دولة الإمارات تحولت إلى نهج مؤسسي متكامل يُدار بعقلية الأثر ويُقاس بنتائج ملموسة على الإنسان والاقتصاد، مشيراً إلى أن الجهود التي تقودها وزارة الطاقة والبنية التحتية أسهمت في عام 2025 بخفض المدة الزمنية لإنجاز الخدمات بنسبة بلغت 92%، وتقليص جهد المتعامل بنسبة 91%، إلى جانب إعادة تصميم 42 خدمة حكومية، في تحول نوعي يعكس انتقال الحكومة من تحسين الإجراءات إلى إعادة ابتكار تجربة المتعامل.

قيمة اقتصادية

وأوضح العلماء، خلال كلمته في الملتقى السادس لتصفير البيروقراطية، أن هذه النتائج لم تقتصر على تحسين الكفاءة التشغيلية، بل ترجمت إلى قيمة اقتصادية مباشرة، حيث أسهمت المبادرات في توفير أكثر من 49 مليون درهم، وإلغاء ما يزيد على 740 ألف إجراء مكرر، فضلاً عن تقليص المستندات المطلوبة بنسبة 96%.

مؤشرات

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس مستوى متقدماً من كفاءة تخصيص الموارد وتسريع دورة اتخاذ القرار، بما يعزز تنافسية منظومة الخدمات الحكومية، لاسيما في القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان.

وبين أن تصفير البيروقراطية أصبح مساراً مستداماً لترسيخ حكومة أكثر مرونة وكفاءة وتركيزاً على الإنسان والاقتصاد.