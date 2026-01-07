يوسف السركال: 85 ألف جلسة علاج طبيعي وتأهيل قدمتها 20 منشأة في 6 إمارات

أكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مؤسسة الإمارات أولت الخدمات المقدمة لكبار المواطنين أولوية قصوى، عبر شبكة متكاملة من المرافق الصحية المنتشرة في كل الإمارات الشمالية، حيث تضم شبكة الرعاية الصحية 20 منشأة للتأهيل تابعة للمؤسسة موزعة على 6 إمارات قدمت 85 ألف جلسة علاج طبيعي وتأهيل، بزيادة 6% مقارنة بعام 2024، ما يعكس التطور المستمر وحجم الاستجابة.

وقال السركال: خلال رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) حول "نقص عدد مراكز التأهيل لكبار المواطنين في الإمارات الشمالية" ، بأنه تم إضافة 3 مراكز رعاية صحية أولوية، أسهمت في تقديم 4 آلاف جلسة تأهيلية لكبار المواطنين بزيادة 21% عن عام 2024، كما تم تطوير برامج طبية وعيادات افتراضية، إضافة إلى حصول كافة المؤسسات والمنشآت الصحية على الاعتماد الطبي.

وأشاد بدور المهم الذي تقوم به مراكز التأهيل لكبار المواطنين، وحرص الجهات المعنية على تعزيز مبادرات وآليات تطوير هذه المنظومة.