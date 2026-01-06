مدارس حكومية تشدد على عدم خروج الطلبة والطالبات دون بطاقة تصريح

عممت مدارس حكومية على أولياء الأمور إجراءات تنظيمية تتعلق بخروج الطلبة والطالبات من الحرم المدرسي بعد نهاية الدوام، مؤكدة عدم السماح بخروج أي طالب أو طالبة إلا بعد الحصول على بطاقة تصريح معتمدة تصدر من المدرسة.

وأوضحت الإدارات المدرسية أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الانضباط المدرسي وضمان سلامة الطلبة، وتنظيم آلية الخروج بما يحد من أي تجاوزات أو حالات خروج غير مصرح بها، مبينة أن إصدار بطاقة التصريح يتطلب توفير صورة شخصية حديثة للطالب أو الطالبة، وصورة من بطاقة هوية ولي الأمر، إلى جانب الحضور الشخصي لولي الأمر لتوقيع تعهّد خطي يحدد آلية خروج الابن أو الابنة ومسؤولية الاستلام.

ضوابط

وأكدت المدارس أن استكمال جميع الأوراق المطلوبة شرط أساسي لاعتماد البطاقة، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية التي تحددها الإدارات المدرسية لكل مرحلة دراسية، بما يضمن سير الإجراءات بسلاسة ودون تأخير، مشيرة إلى أن البطاقة تصدر مقابل رسوم رمزية، وتكون معتمدة للاستخدام المدرسي وفق الضوابط المعمول بها.

وشددت الإدارات المدرسية على أهمية تعاون أولياء الأمور والتقيد بالتعليمات، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الطلبة والطالبات، وتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة، وتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومنظمة لجميع الطلب.