تطبيق نظام المواقف المدفوعة في «انترناشيونال سيتي» الشهر المقبل

أعلنت شركة "باركن" عن تطبيق نظام المواقف المدفوعة في «انترناشيونال سيتي» اعتباراً من 1 فبراير 2026، وذلك ضمن جهودها في تنظيم إدارة المواقف في المناطق الحيوية إمارة دبي، لافتة إلى توفير تصاريح مجانية لمركبة واحدة لكل وحدة سكنية لا تحتوي على مواقف عامة.

وأوضحت أنه تم تحديد هذه المواقف الجديدة ضمن الرمز (Q621) كما تم تركيب ووضع لوحات إرشادية واضحة في الموقع لتحديد المناطق المشمولة بالتعرفة.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن الحصول على تصاريح الوحدات السكنية المجانية اعتباراً من 15 يناير من خلال التقديم على الخدمة عبر قنوات باركن الرسمية، فيما يتم التقديم على الاشتراكات المدفوعة اعتباراً من 1 فبراير المقبل.