إعلان البرنامج الزمني لنتائج الفصل الدراسي الأول من 7 حتى 9 الجاري

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البرنامج الزمني لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025–2026، موضحة مواعيد إتاحة النتائج للطلبة عبر بوابة الطالب الإلكترونية وفق جدول زمني يراعي توزيع الصفوف والمراحل الدراسية اعتباراً من 7 حتى 9 يناير الجاري.

وأفادت الوزارة أن إعلان النتائج سيبدأ يوم الأربعاء 7 يناير 2026، حيث تتاح النتائج للصفوف من الأول حتى الرابع عند الساعة 10 صباحاً، ويستكمل الإعلان يوم الخميس 8 يناير 2026، إذ تعلن نتائج الصفوف من الخامس حتى الثامن عند 10 صباحاً، على أن تتاح نتائج الصفوف من التاسع حتى الحادي عشر في اليوم ذاته عند 2 ظهراً، وتختتم عملية الإعلان يوم الجمعة 9 يناير 2026 بإتاحة نتائج الصف الثاني عشر عند 10 صباحاً.

وأكدت الوزارة أنه يمكن لأولياء الأمور والطلبة طباعة الشهادات إلكترونياً عبر بوابة الطالب في المواعيد المحددة، ابتداءً من الساعة 6 مساءً وحتى 12 صباحاً، بما يضمن سهولة الوصول إلى النتائج وإنجاز الإجراءات المرتبطة بها دون الحاجة إلى مراجعة المدارس.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أهمية متابعة القنوات الرسمية والبوابات الإلكترونية المعتمدة للاطلاع على أي مستجدات، مؤكدة حرصها على تنظيم عملية إعلان النتائج بما يحقق الانسيابية والدقة، ويخدم مصلحة الطلبة وأولياء الأمور.

