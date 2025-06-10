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الإمارات

بدء عودة حجاج الإمارات إلى أرض الوطن

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موفق محمد

أبوظبي
خلال وصول الحجاج
البيان
خلال وصول الحجاج

بدأ حجاج دولة الإمارات في العودة إلى أرض الوطن عبر رحلات جوية متعددة، بعد إتمامهم لمناسك الحج، وسط حفاوة استقبال من أهاليهم وذويهم ابتهاجاً بعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج الدولة، حرص المكتب على وصول كل حجاج الإمارات عبر مطارات المملكة بكل يسر وسهولة.

وتواصل مطارات الدولة استقبال أفواج الحجاج، وسط استعدادات مكثفة لتسهيل إجراءات الوصول.

واستقبل مطار زايد الدولي، بأبوظبي طلائع وفود حجاج دولة الإمارات العائدين من المملكة العربية السعودية، بعد أدائهم فريضة الحج لهذا العام.