«التربية» توجه باستكمال الإقرار الصحي إلكترونياً لطلبة المدارس الحكومية ورياض الأطفال

وجهت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور باستكمال تسجيل الإقرار الصحي إلكترونياً لطلبة المدارس الحكومية ورياض الأطفال، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في إطار توجهات التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات التعليمية، وبما يتماشى مع خطط تقليل الاعتماد على النماذج الورقية وتوحيد قواعد البيانات الصحية، ودعتهم إلى المبادرة باستكمال تسجيل الإقرار الصحي عبر الرابط المعتمد، والتأكد من صحة البيانات المدخلة وتحديثها عند الحاجة، مؤكدة أن تعاون أولياء الأمور يشكل ركيزة أساسية لنجاح هذا الإجراء، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لجميع الطلبة.

وأكدت الإدارات المدرسية أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها لتعزيز كفاءة العمل الإداري داخل المدارس، وتحسين جودة المعلومات الصحية الخاصة بالطلبة، بما يضمن جاهزية المدارس للتعامل مع أي مستجدات صحية، ويعزز من سرعة الوصول إلى البيانات الدقيقة والمحدثة عبر منصة إلكترونية موحدة.

تعميم

وأوضحت الإدارات المدرسية انها عممت رابط الإقرار الصحي على أولياء الأمور لضمان إدخال البيانات الصحية الصحيحة لكل طالب، بما يشمل المعلومات الطبية الأساسية، والحالات الصحية المزمنة إن وجدت، والتحديثات المرتبطة بالحالة الصحية للطلبة، الأمر الذي يسهم في توحيد السجلات الصحية وتحسين دقة المعلومات المتداولة بين الجهات المعنية.

وشددت على أن الانتقال إلى الإقرار الصحي الإلكتروني يعزز من كفاءة المتابعة ويقلل من الأخطاء اليدوية التي قد تحدث أثناء تعبئة النماذج الورقية، إضافة إلى تسهيل عملية حفظ البيانات واسترجاعها عند الحاجة، خاصة في الحالات الطارئة أو عند اتخاذ قرارات تتعلق بصحة الطلبة داخل البيئة المدرسية.

نظام إلكتروني

وأشارت الإدارات المدرسية إلى أن النظام الإلكتروني يسهم كذلك في تعزيز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور، إذ يتيح لهم استكمال الإقرار الصحي بسهولة وسرعة عبر الرابط المخصص، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي أو التعامل مع مستندات ورقية، الأمر الذي يختصر الوقت والجهد على الجانبين، ويضمن دقة وسرعة تسجيل الإقرارات الصحية لكل طالب.

وأكدت إدارات مدرسية أن هذا التوجه يعكس حرص وزارة التربية والتعليم والمؤسسة على مواكبة أفضل الممارسات الرقمية، وتطوير منظومة العمل المدرسي بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية، لافتة إلى أن الاعتماد على المنصات الإلكترونية أسهم خلال الفترات الماضية في تحسين آليات التواصل مع أولياء الأمور، وضمان وصول التعليمات والمستجدات بشكل موحد وسريع.

وأوضحت أن الإقرار الصحي الإلكتروني يمثل أداة تنظيمية مهمة، تتيح للإدارات المدرسية الاطلاع على الحالة الصحية العامة للطلبة، ووضع الخطط المناسبة للتعامل مع الحالات التي تتطلب متابعة خاصة، سواء أثناء اليوم الدراسي أو خلال الأنشطة والفعاليات المدرسية.