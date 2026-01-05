سعيد الطاير لـ "البيان": دبي تنتج 112 طناً من الهيدروجين الأخضر

كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ "البيان" أن مشروع الهيدروجين الأخضر انتج منذ إطلاقه في مايو 2021، أكثر من 112 طنا من الهيدروجين الأخضر، وهو إنجاز يعكس كفاءة التشغيل واستمرارية الإنتاج، لافتاً إلى أنه جرى توظيف معظم هذه الكميات لإنتاج ما يزيد على 1.15 جيجاوات ساعة من الطاقة الخضراء باستخدام محرك يعمل بغاز الهيدروجين، الأمر الذي أسهم في خفض أكثر من 515 طناً من الانبعاثات الكربونية، وهذا ما يؤكد الأثر البيئي الإيجابي المباشر للمشروع ودوره العملي في دعم جهود خفض الانبعاثات.

وقال: تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لمشروع الهيدروجين الأخضر ضمن المحطة التجريبية المتطورة التي أنشأتها هيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، أي ما يعادل قرابة 400 كيلوغرام يومياً، وقد صُممت هذه القدرة الإنتاجية لتلبية متطلبات التشغيل التجريبي، ودعم البحث والتطوير، واختبار جاهزية الهيدروجين الأخضر كمصدر طاقة قابل للتطبيق والتوسع مستقبلاً.

استخدامات

وأضاف معاليه: تُستخدم كميات الهيدروجين الأخضر المنتجة في المشروع في عدة مجالات رئيسية، يأتي في مقدمتها إنتاج الكهرباء، حيث يُستفاد من الهيدروجين المخزن لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة عبر محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة تصل إلى نحو 300 كيلووات. كما جرى استخدام قرابة 14 طناً من الهيدروجين الأخضر في قطاع التنقل، من خلال تزويد مركبات تعمل بالهيدروجين بالوقود عبر محطة "إينوك" للخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي. وإلى جانب هذه الاستخدامات، تم تصميم وبناء محطة تعبئة الهيدروجين الأخضر لتكون منصة اختبار للتطبيقات المستقبلية، تشمل إنتاج الطاقة وقطاعات النقل البري والجوي والبحري، إضافة إلى الاستخدامات الصناعية المختلفة، بما يعزز جاهزية الهيدروجين كمصدر طاقة نظيف متعدد الاستخدامات.

استثمار

وفيما يتعلق باستثمار دبي في الهيدروجين الأخضر قال معالي سعيد الطاير تستثمر دبي في الهيدروجين الأخضر انطلاقاً من رؤية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ تنافسية الإمارة ودولة الإمارات في قطاع الطاقة النظيفة، ودعماً لاستراتيجيات عديدة منها استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030. ويُنتَج الهيدروجين الأخضر في المشروع من خلال التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الطاقة الشمسية المتجددة المنتجة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ما يضمن إنتاج هيدروجين عالي النقاء دون انبعاثات كربونية، ويسهم في دعم التحول العالمي نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.

تخزين

وتابع: يتم تخزين الهيدروجين الأخضر المنتج في خزانات مخصصة قادرة على استيعاب ما يصل إلى 12 ساعة من الإنتاج باستخدام الطاقة الشمسية، ما يتيح استخدامه لاحقاً عند الحاجة سواء لتوليد الكهرباء أو لتزويد المركبات بالوقود. ويُطلق على الهيدروجين المنتَج صفة "الوقود الأخضر" لأن عملية إنتاجه تعتمد بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة، ولا ينتج عنها أي انبعاثات كربونية، فيما يكون ناتج استخدامه النهائي هو الماء فقط، ما يجعله أحد أنظف نواقل الطاقة وأكثرها توافقاً مع أهداف الاستدامة والحياد المناخي.