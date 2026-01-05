مدارس في دبي تصرف الطلاب عند 1 ظهراً اليوم وغداً

أبلغت إدارات مدرسية في دبي أولياء الأمور بصرف الطلبة عند الساعة الواحدة ظهراً اليوم وغداً، وذلك مع استئناف الدراسة وبدء الفصل الدراسي الثاني، وسجلت مدارس نسبة حضور بلغت نحو 85% في أول أيام الدوام.

وأكدت الإدارات المدرسية أن الدراسة انتظمت منذ اليوم الأول وفق الجداول المعتمدة، مع التشديد على أهمية التزام الطلبة بالحضور اليومي وعدم الغياب دون مبرر، مشيرة إلى أن الغياب غير المبرر يؤثر سلبا في استقرار الخطة التعليمية وسير الحصص الدراسية.

وأوضحت المدارس أنها تواصلت بشكل مباشر مع أولياء الأمور عبر قنوات التواصل الرسمية، للتأكيد على ضرورة انتظام الطلبة في الدوام المدرسي منذ الأيام الأولى، ولفت انتباههم إلى أن الإجراءات المعتمدة سيتم تطبيقها في حال استمرار الغياب دون أعذار مقبولة.

وشددت الإدارات على أن التعاون بين المدرسة والأسرة يُعد عنصراً أساسياً في دعم الطلبة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني، وضمان تحقيق الاستقرار الأكاديمي، وتهيئة بيئة تعليمية منضبطة تسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي خلال المرحلة المقبلة.