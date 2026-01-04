تحذير للآباء والأمهات.. تفقدوا حقائب أبنائكم قبل انطلاق الفصل الدراسي

ينصح أطباء، الآباء والأمهات بتفقد حقائب أبنائهم قبل الذهاب إلى المدرسة، ليس بسبب نوعية الأغراض الموجودة بداخلها، بل بسبب وزنها الزائد، فالتحذير هذه المرة يتعلق بكمية ما تحمله الحقيبة.

وأكد اختصاصي تقويم العمود الفقري وعضو الجمعية البريطانية لتقويم العمود الفقري (BCA)، دين بلاكستوك، في تصريحات نقلتها «صحيفة ميرور»، أن كثيراً من الأطفال يحملون حقائب أثقل بكثير مما يحتاجونه فعلياً، ما قد يعرّضهم لمشكلات صحية.

وأوضح بلاكستوك، أن الوزن الزائد للحقيبة قد يؤدي إلى آلام في الظهر، مشيراً إلى أن خبراء صحة الأطفال ينصحون بألا يتجاوز وزن الحقيبة المدرسية 10 % من وزن الطفل.

وأضاف: «كثير من أولياء الأمور لا يدركون وجود حدٍّ أقصى موصى به لوزن الحقائب المدرسية، في حين أن تحميل الحقيبة بالشكل الصحيح أمر أساسي لحماية صحة العمود الفقري ودعم النمو والتطور السليم لدى الأطفال».

ويحذر خبراء من أن وزن الحقيبة المدرسية يجب ألا يتجاوز 10 % من وزن جسم الطفل، إلا أن الواقع يشير إلى أن كثيراً من الحقائب تفوق هذا الحد بكثير، ما يفرض ضغطاً إضافياً على العمود الفقري والعضلات والمفاصل التي لا تزال في طور النمو، وقد ينعكس ذلك في شكل مشكلات عدة، من بينها سوء وضعية الجسم، والشعور بعدم الراحة، وصولاً إلى اضطرابات عضلية هيكلية طويلة الأمد.

ويشير الخبراء إلى أن الأطفال غالباً ما يحاولون التكيف مع ثقل الحقائب عبر تغيير وضعيات أجسامهم، مثل الانحناء إلى الأمام أو الميلان إلى أحد الجانبين، وهو ما يؤدي إلى اختلالات جسدية ويزيد من خطر الإرهاق أو الإصابة، ومع تكرار هذه الوضعيات يوماً بعد يوم، وفصلاً دراسياً بعد آخر، وعاماً بعد عام، تصبح الآلام والإصابات أمراً متوقعاً.

ونظراً لاختلاف معدلات نمو الأطفال وتباين متوسط أوزان الفتيات والفتيان، يؤكد المختصون أن أفضل طريقة لتحديد الوزن الأقصى المسموح به للحقيبة هي حسابه بدقة من خلال معادلة بسيطة؛ وذلك بوزن الطفل ثم ضرب وزنه في 0.1، ليكون الناتج هو الحد الأقصى الآمن لوزن الحقيبة المدرسية.

بعد تحديد الوزن الآمن الذي يمكن لطفلك حمله، يُنصح بالبدء بوضع الأساسيات في الحقيبة، مثل زجاجة المياه وعلبة الطعام، مع الحرص على فحص وزن الحقيبة بشكل منتظم، وفي حال أظهر الميزان تجاوز الوزن المسموح به، ينبغي إعادة النظر في محتويات الحقيبة وتحديد الأغراض التي يمكن الاستغناء عنها، كما أن طريقة ترتيب الأغراض داخل الحقيبة، وارتداؤها بالشكل الصحيح، تلعب دوراً مهماً في تقليل الضغط على الجسم.

وفي هذا السياق، شدد اختصاصي تقويم العمود الفقري على ضرورة توزيع الوزن بشكل متوازن داخل الحقيبة، ووضع الأغراض الأثقل في الجزء العلوي منها، لتجنب سحب الكتفين إلى الخلف.

وأكد أن «إجراء تعديلات بسيطة على طريقة حمل الأطفال لحقائبهم المدرسية يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً في صحة الجهاز العضلي الهيكلي على المدى الطويل».

وفي ختام حديثه، أشار إلى أن ارتداء الحقيبة على الكتفين معاً وضبط الأشرطة بما يتناسب مع جسم الطفل قد لا يكون الخيار الأكثر رواجاً من حيث الموضة، لكنه يظل ضرورياً لضمان توزيع الوزن بالشكل الصحيح وتخفيف الضغط عن الجسم.