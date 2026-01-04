«سمارت فجيرة».. منصة رقمية تجمع خدمات البلدية في خطوة واحدة

يواصل تطبيق «سمارت فجيرة» ترسيخ مكانته منصة رقمية مبتكرة ومتكاملة، تجمع في واجهة واحدة جميع خدمات بلدية الفجيرة، حيث يقدم 11 خدمة رئيسية، ضمن 14 فئة متنوعة، إلى جانب مزايا ذكية، تجعل تجربة المتعاملين أكثر سهولة وسرعة، دون الحاجة إلى الانتظار، التطبيق يهدف إلى وضع كل ما يحتاج إليه المواطن والمقيم في جيبه، بخطوة واحدة عبر الهاتف الذكي.

وفي هذا السياق أكد المهندس محمد الأفخم، مدير بلدية الفجيرة: «تطبيق «سمارت فجيرة» يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات، حيث حرصنا على أن يكون منصة شاملة، تضم جميع الخدمات الأساسية والمزايا، التي تسهل حياة المجتمع، ويأتي التطبيق في إطار رؤية بلدية الفجيرة للتحول الذكي، وتقديم خدمات مبتكرة، تسهم في تسريع المعاملات، وتوفير تجربة سلسة للمستخدمين، بما يواكب تطلعات الإمارة للتحول الرقمي الشامل.

وأشار الافخم إلى أن التطبيق يقدم خدمات للأفراد والشركات، تشمل 11 خدمة رئيسية مثل: خدمة الدفع السريع، وأراضٍ من اختياري، وعنواني، خدمة فزعة، وخدمة إدارة النفايات وإعادة التدوير، وخدمة تحت أمرك، وخدمة فكرتي، خدمة إيجار، وخدمة رخصتي، وخدم تواصل، وخدمة خبرنا بالإبلاغ عن أي عن أمور تنتهك القوانين.

كما يغطي التطبيق 14 فئة رئيسية، منها: المباني والإيجارات، الصحة، مختبرات رقابة الأغذية، المساحة، مختبرات بحوث المواد الإنشائية، حماية المستهلك، الشؤون القانونية، المشاريع، التخطيط العمراني، النظافة العامة وإدارة النفايات، الفئات الفنية، والفئات المالية.

وأضاف الأفخم، إن الفئات الـ14 عشر تتضمن 114 خدمة تفصيلية، من ضمنها 26 خدمة للأراضي، و9 خدمات للإيجارات، و10 خدمات للمباني، و10 خدمات للصحة، و23 خدمة لبحوث المواد الإنشائية، وغيرها من الخدمات، ما يجعل التطبيق المرجع الرقمي الأول لكل خدمات بلدية الفجيرة في جيبك بلا طوابير ولا انتظار، وكل شيء بخطوة واحدة عبر تطبيق «سمارت فجيرة».

مزايا مبتكرة

وقال المهندس محمد الأفخم: «يوفر التطبيق مزايا مبتكرة مثل الدفع الإلكتروني، إرسال الإشعارات الفورية، حجز الأراضي، عرض سجلاتها السابقة، تنزيل الوثائق، البحث عن الأراضي القريبة، متابعة حالة الطلبات، وتحديث الأخبار الرسمية من البلدية، حيث إن التطبيق متاح مجاناً عبر أبل ستور، ويتطلب إنشاء حساب، للاستفادة من جميع ميزاته، ما يجعل تجربة الخدمات أكثر مرونة وسلاسة.

وبفضل هذه المزايا والخدمات المتطورة يواصل تطبيق «سمارت فجيرة» دعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة الفجيرة، ليكون نموذجاً رائداً في تقديم خدمات حكومية مبتكرة، تلبي احتياجات المجتمع، وتواكب تطلعات المستقبل.